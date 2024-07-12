Кемпинги — реальная возможность пожить в палатке хоть и на природе, но не совсем в дикой. Если вам такое подходит — велкам.
Стоит учесть, что кемпингов в чистом виде в Тульской области почти нет. Экотуризм для предпринимателей не так прост: из-за нашего климата традиционный кемпинг круглый год никогда не будет рентабельным. Поэтому многие кемпинговые площадки функционируют в составе других туристических комплексов, например баз отдыха.
Посмотрели самые интересные предложения в регионе и составили рейтинг лучших кемпингов Тульской области на 2024 год.
Алексинский район, Бунырево
70 км от Тулы
Территория арт-кэмпа, расположенного на поле легендарного фестиваля «Дикая Мята», в окружении леса и реки Вашаны предлагает несколько вариантов размещения.
Место под свою палатку
Двухместную или четырехместную — цены разные. Из плюсов — каждые выходные развлекательная программа, концерты, квизы и мастер-классы. В стоимость бронирования входят парковка и горячий душ, туалет и современная зона для барбекю, костровые зоны. Есть площадка для воркаута и настольных игр и много-много чего еще вплоть до библиотеки. Летом — открытые бассейны для взрослых и детей. Есть где пообедать и позавтракать.
Место под свою палатку — от 500-1000 руб. за ночь
Благоустроенные палатки типи
Каждое типи стоит на отдельном деревянном подиуме. В типи есть кровати и тумбочки, светильники и розетки для других приборов. В прохладное время года выдадут простыню с подогревом.
Двухместное типи — 5000 руб. за ночь.
Место под автодом
2000 руб. за ночь.
Ясногорский район, деревня Бураково
28 км от Тулы
База отдыха «Осетрово» находится в Ясногорском районе, рядом с большим озером, которое наполняется рекой Осетр. На базе просторно: 6 га + 300 м берега. На территории — песчаный пляж, волейбольная и детская площадки, кемпинг, беседки. Есть собственный небольшой зарыбленный пруд. Ловить рыбку можно и в самом озере: удочки и прочие снасти можно взять в аренду.
Рядом с базой отдыха находится большой лесной массив — Осетровский государственный заказник. Вокруг — грибные места, территория охотхозяйства.
Со своей палаткой 800 руб./сут.
Аренда четырёхместной палатки — от 1200 руб./сут.
Заокский район, деревня Велегож
80 км от Тулы
Турбаза— речной клуб «Кудеяр» на Оке предлагает кемпинг, где можно остановиться на нескольких автомобилях и разбить палаточный лагерь.
Здесь есть пляж, летнее кафе, парковка, причал и места для стоянок лодок. Кемпинг оборудован туалетами и душевыми.
Заезд автомобиля и установка палатки — 1500 руб./сутки.
Установка шатра — 1000 руб./сутки.
Заокский район, м/о Страховское, посёлок КиндерДача
89 км от Тулы
Вообще «Морошка Лайф» это клубный поселок и база активного отдыха. Здесь есть пляж и рыбалка, баня. В кемпинге можно поставить свою палатку или арендовать готовый шатер (на фото справа).
Шатер на двоих — 3000 руб./сут.
Место под свою палатку — 1000 руб./сут.
Алексинский район, деревня Лукино
46 км от Тулы
Чернский район, м/о Тургеневское, рядом с усадьбой «Никольское Вяземское»
135 км от Тулы
Кемпинг «Война и мир» — литературный. Организаторы обещают все необходимое для проживания, открытую зону для отдыха, площадку для мероприятий, зону для активного отдыха. И предлагает туры на три дня и две ночи с экскурсиями (на выбор: «Никольское-Вяземское», «Ясная Поляна», «Бежин луг», «Спасское-Лутовиново» и др.), развлекательной/образовательной программой и питанием.
На территории можно арендовать палатку и спальник, есть кухня и электричество, тёплый душ. Для детей — качели, песочница.
«Знакомство с местами, где творил Лев Николаевич, и возможность увидеть своими глазами прототипы из романа „Война и мир“: дуб Андрея Болконского и село Отрадное», — вот что названо в качестве одной из причин посетить кемпинг.
Стоимость программ — от 4,5 до 7 тысяч рублей (сюда же входит сплав по реке, баня, 4-разовое питание и т. д.) Организаторы отметили, что на ближайшее время свободных мест нет, появятся ближе к сентябрю.
А про лучшие места для «диких» палаточных лагерей Myslo писал здесь. Знаете места для отдыха с палатками у воды в Тульской области? Пишите в комментариях!