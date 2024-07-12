Фото freepik.com и с официальных сайтов кемпингов.

Кемпинги — реальная возможность пожить в палатке хоть и на природе, но не совсем в дикой. Если вам такое подходит — велкам.

Стоит учесть, что кемпингов в чистом виде в Тульской области почти нет. Экотуризм для предпринимателей не так прост: из-за нашего климата традиционный кемпинг круглый год никогда не будет рентабельным. Поэтому многие кемпинговые площадки функционируют в составе других туристических комплексов, например баз отдыха.

Посмотрели самые интересные предложения в регионе и составили рейтинг лучших кемпингов Тульской области на 2024 год.

дикая мята кэмп

Алексинский район, Бунырево

70 км от Тулы

wmcamp.ru

Территория арт-кэмпа, расположенного на поле легендарного фестиваля «Дикая Мята», в окружении леса и реки Вашаны предлагает несколько вариантов размещения.

Место под свою палатку

Двухместную или четырехместную — цены разные. Из плюсов — каждые выходные развлекательная программа, концерты, квизы и мастер-классы. В стоимость бронирования входят парковка и горячий душ, туалет и современная зона для барбекю, костровые зоны. Есть площадка для воркаута и настольных игр и много-много чего еще вплоть до библиотеки. Летом — открытые бассейны для взрослых и детей. Есть где пообедать и позавтракать.

Место под свою палатку — от 500-1000 руб. за ночь

Благоустроенные палатки типи

Каждое типи стоит на отдельном деревянном подиуме. В типи есть кровати и тумбочки, светильники и розетки для других приборов. В прохладное время года выдадут простыню с подогревом.

Двухместное типи — 5000 руб. за ночь.

Место под автодом

2000 руб. за ночь.

осетрово

Ясногорский район, деревня Бураково

28 км от Тулы

osetrovo-resort.ru

База отдыха «Осетрово» находится в Ясногорском районе, рядом с большим озером, которое наполняется рекой Осетр. На базе просторно: 6 га + 300 м берега. На территории — песчаный пляж, волейбольная и детская площадки, кемпинг, беседки. Есть собственный небольшой зарыбленный пруд. Ловить рыбку можно и в самом озере: удочки и прочие снасти можно взять в аренду.

Рядом с базой отдыха находится большой лесной массив — Осетровский государственный заказник. Вокруг — грибные места, территория охотхозяйства.

Со своей палаткой 800 руб./сут.

Аренда четырёхместной палатки — от 1200 руб./сут.

кудеяр

Заокский район, деревня Велегож

80 км от Тулы

kudeyarclub.ru

Турбаза— речной клуб «Кудеяр» на Оке предлагает кемпинг, где можно остановиться на нескольких автомобилях и разбить палаточный лагерь.