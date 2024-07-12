Здесь есть пляж, летнее кафе, парковка, причал и места для стоянок лодок. Кемпинг оборудован туалетами и душевыми.

Заезд автомобиля и установка палатки — 1500 руб./сутки.
Установка шатра — 1000 руб./сутки.
 

Морошка life

Заокский район, м/о Страховское, посёлок КиндерДача

89 км от Тулы

moroshka.life

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Вообще «Морошка Лайф» это клубный поселок и база активного отдыха. Здесь есть пляж и рыбалка, баня. В кемпинге можно поставить свою палатку или арендовать готовый шатер (на фото справа).

Шатер на двоих — 3000 руб./сут.

Место под свою палатку — 1000 руб./сут.

 

лукино

Алексинский район, деревня Лукино

46 км от Тулы

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Лукино — это действующая эко-ферма на берегу Вашаны. В числе прочих услуг — кемпинг для палаток и домов на колесах. Для таких гостей доступен полный набор услуг Лукино: мастер-классы, прогулки, экскурсии, дегустации, рыбалка. На территории много животных, с которыми можно пообщаться. Есть фермерский ресторан и баня. Для гостей кемпинга есть питьевая вода, электричество. 
 
Стоимость стоянки — 1500 руб./сут.
 
война и мир

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Чернский район, м/о Тургеневское, рядом с усадьбой «Никольское Вяземское»

135 км от Тулы

soclaboratory.com/kemping

Кемпинг «Война и мир» — литературный. Организаторы обещают все необходимое для проживания, открытую зону для отдыха, площадку для мероприятий, зону для активного отдыха. И предлагает туры на три дня и две ночи с экскурсиями (на выбор: «Никольское-Вяземское», «Ясная Поляна», «Бежин луг», «Спасское-Лутовиново» и др.), развлекательной/образовательной программой и питанием. 

На территории можно арендовать палатку и спальник, есть кухня и электричество, тёплый душ. Для детей — качели, песочница.

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«Знакомство с местами, где творил Лев Николаевич, и возможность увидеть своими глазами прототипы из романа „Война и мир“: дуб Андрея Болконского и село Отрадное», — вот что названо в качестве одной из причин посетить кемпинг.

Стоимость программ — от 4,5 до 7 тысяч рублей (сюда же входит сплав по реке, баня, 4-разовое питание и т. д.) Организаторы отметили, что на ближайшее время свободных мест нет, появятся ближе к сентябрю. 