Новогодняя ночь в Concert Hall
Незабываемый новый год 2020 в отличной компании. Вас ждут праздничная атмосфера и разнообразные новогодние блюда.
Ответственные за хорошее настроение: Шиз-Оркестр «Каша». Задаст тон этой ночи шоу Drumble beat.
Обещает заглянуть на огонёк скрипач- путешественник Александр Саввин. Остальное Вы увидите на месте. Это будет весело!
Стоимость: 5500 р. с человека! Справки и бронь: 8 (910)700−35−55
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
31 декабря 2019, вторник
22:00
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
7 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽