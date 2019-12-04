Новогодняя ночь в Concert Hall

Незабываемый новый год 2020 в отличной компании. Вас ждут праздничная атмосфера и разнообразные новогодние блюда.

Ответственные за хорошее настроение: Шиз-Оркестр «Каша». Задаст тон этой ночи шоу Drumble beat.

Обещает заглянуть на огонёк скрипач- путешественник Александр Саввин. Остальное Вы увидите на месте. Это будет весело!

Стоимость: 5500 р. с человека! Справки и бронь: 8 (910)700−35−55