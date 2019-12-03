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Новогодний танцевальный вечер

Новогодний танцевальный вечер

В Камерном зале дворянского собрания пройдет новогодний танцевальный вечер. Традиционные Танцевальные вчера с Губернаторским духовым оркестром приглашают вас ощутить себя в гармонии со своей душой и телом — потанцевать под чарующие звуки музыки разных эпох.

Нарядная сверкающая ёлка так и приглашает водить вокруг неё хороводы, ведь в праздник мы все немного дети. Мелодии из кинофильмов «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», другие неувядающие «вечнозелёные» новогодние шлягеры создадут незабываемую праздничную атмосферу и подарят радостное настроение, которое останется с вами на весь наступающий год!

Каждый сможет услышать здесь свою любимую мелодию, окунуться в атмосферу ностальгического прошлого или проникнуться энергичными ритмами современных хитов, закружиться в вихре танца самому или полюбоваться танцующими парами.

Цена: 300 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
29 декабря 2019, воскресенье
17:00
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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19 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
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