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Здрастье, я тётка Чарли...

Здрастье, я тётка Чарли...

В Тульском драматическом театре пройдет спектакль «Здрастье, я тётка Чарли…» в рамках гастрольного проекта «Старый Новый год с Белорусским музыкальным театром».

Спектакль создан по мотивам комедии Брэндона Томаса «Тётка Чарли» в жанре music-фарс в 2-х действиях. Стихи Роберта Рождественского.

«Тетка Чарли», «Тетка Чарлея», «Тетушка Чарли», «Тетушка Чарлея», «Здравствуйте, я ваша тетя», наконец «Здасьте, я тетка Чарли!»… Все это она — бессмертная фарсовая комедия «Charley's Aunt» английского драматурга Брэндона Томаса. Блестящая пьеса, которая впервые увидела свет в Лондоне 29 февраля 1892 года и сразу побила все мыслимые рекорды — спектакль прошел 1466 раз, а бродвейская постановка 1893 года не
сходила со сцены четыре года подряд.
Написанная специально для комедианта Уильяма Сидни Пенли, эта пьеса оказалась абсолютным рекордсменом по числу экранизаций и театральных версий. С 1925 по 1996 год её экранизировали как минимум тридцать раз на различных языках мира — русском, английском, немецком, датском, австрийском, французском, итальянском. Ну, а господин Пенли, который стал режиссером первой постановки и сыграл в ней роль Донны Люсии, сделал на спектакле такое состояние, которое позволило ему открыть собственный театр!
Русскоязычная «Тетка Чарли» попала в музыкальный театр в 1973 году, благодаря композитору Оскару Фельцману и режиссеру Юрию Хмельницкому. За стихи взялся сам Роберт Рождественский, а одну из версий либретто создал популярнейший писатель-сатирик Владимир Поляков. С тех пор каждый театр, в котором появлялся актер достойный титула «Настоящий актер», считал своим долгом представить этот шедевр зрителю. И как бы её не называли — донна Люция Дальвадорес или донна Роза д’Альвадорец, результат один — удивительное преображение мужчины в женщину, фейерверк комичных ситуаций и сюжетных поворотов, абсурд и парадоксы человеческих взаимоотношений, узнаваемые и неизменно вызывающие улыбку цитаты не устареют никогда и всегда будут радовать зрителей.

Старая добрая Англия… Шекспир, Королева, Шотландка,…

Любовь или деньги, жизнь или кошелек…
В Лондонском парке ранним утром бригада пожарных готовится к трудовым будням. Здесь же, в уютной зелени кустов и вчерашних газет обрел ночлег безработный актер — Фрэнки (Бабс) Бабберлей. В этом же парке для своих прекрасных возлюбленных Киттти Веден и Энни Спэтлайг назначают свидания молодые люди — студенты оксфордского университета — Чарли Вэйкэм и Эрик Чеснэй. Молодые люди в смущении, они
впервые желают объясниться в своих чувствах и не совсем представляют, как это нужно сделать. В ожидании девушек они обнаруживают Бабса Бабберлей и решают просить его о помощи, ведь в таком деликатном вопросе может помочь только опытный в жизненных вопросах мужчина (как им показалось). Бабс, сам будучи безнадежно влюбленным, предлагает юношам устроить нужную атмосферу для романтического свидания. Но обстоятельства бывают так непредсказуемы… И порой ситуация становится просто неуправляемой…
 
Дополнительная информация по тел. 31−11−69, 36−75−92
 
Стоимость: 300-700 р.

 

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