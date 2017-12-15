Первенство Тульской области по го
Соревнования проводятся с целью развития игры го в России и Тульской области.
Задачами соревнований являются:
- отбор участников на первенство Тульской области до 9, 12 и 16 лет;
- повышение мастерства спортсменов — участников соревнований;
- определение победителя и призеров соревнований;
- повышение общественного статуса и социальной значимости игры Го.
К соревнованию допускаются спортсмены в возрасте до 16 лет.
Где и когда?
Тула, Р. Зорге ул., д.29
21 декабря 2017, четверг
11:00