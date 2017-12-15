Первенство Тульской области по го

Соревнования проводятся с целью развития игры го в России и Тульской области.

Задачами соревнований являются:

отбор участников на первенство Тульской области до 9, 12 и 16 лет;

повышение мастерства спортсменов — участников соревнований;

определение победителя и призеров соревнований;

повышение общественного статуса и социальной значимости игры Го.

К соревнованию допускаются спортсмены в возрасте до 16 лет.