афиша
афиша
Регистрация
Первенство Тульской области по го

Первенство Тульской области по го

Соревнования проводятся с целью развития игры го в России и Тульской области.
 
Задачами соревнований являются:
 
  • отбор участников на первенство Тульской области до 9, 12 и 16 лет;
  • повышение мастерства спортсменов — участников соревнований;
  • определение победителя и призеров соревнований;
  • повышение общественного статуса и социальной значимости игры Го.

К соревнованию допускаются спортсмены в возрасте до 16 лет.

Где и когда?
Центр образования №1
Тула, Р. Зорге ул., д.29
21 декабря 2017, четверг
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.