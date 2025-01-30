Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Свен Унтервальдт-мл.

Актеры: Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Эмилия Писке, Луис Форбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан, Хайко Пинковски, Милан Пешель, Марлен Лозе, Маттиас Кеберлин

Жанр: Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 6+

Волшебство возвращается в продолжении семейного приключения «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Герои повзрослели, их взаимоотношения стали сложнее, а история еще интереснее. В новой части франшизы ученикам необыкновенной школы предстоит разгадать тайну сказочного леса, обрести неожиданных друзей и познакомиться с новыми магическими зверями.