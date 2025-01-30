Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
Премьера:
30.01.2025
Режиссер:
Свен Унтервальдт-мл.
Актеры:
Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Эмилия Писке, Луис Форбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан, Хайко Пинковски, Милан Пешель, Марлен Лозе, Маттиас Кеберлин
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
105 минут
Возрастные ограничения:
6+
Волшебство возвращается в продолжении семейного приключения «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Герои повзрослели, их взаимоотношения стали сложнее, а история еще интереснее. В новой части франшизы ученикам необыкновенной школы предстоит разгадать тайну сказочного леса, обрести неожиданных друзей и познакомиться с новыми магическими зверями.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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