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Школа магических зверей: Загадка волшебного леса

Школа магических зверей: Загадка волшебного леса

Премьера:
30.01.2025
 
Режиссер:
Свен Унтервальдт-мл.
  
Актеры:
Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Эмилия Писке, Луис Форбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан, Хайко Пинковски, Милан Пешель, Марлен Лозе, Маттиас Кеберлин
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Волшебство возвращается в продолжении семейного приключения «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Герои повзрослели, их взаимоотношения стали сложнее, а история еще интереснее. В новой части франшизы ученикам необыкновенной школы предстоит разгадать тайну сказочного леса, обрести неожиданных друзей и познакомиться с новыми магическими зверями.

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