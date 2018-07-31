11 августа на центральной площади Тулы пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2018».

В соревнованиях примут участие спортсмены нескольких возрастных категорий:

юноши и девушки 2003 г. р. и младше;

юноши и девушки 2000−2002 г. р.;

мужчины и женщины 1999 г. р и старше.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами баскетбола в дисциплине 3×3, команды будут играть в составе 3 игрока на площадке и 1 запасной.

Победители, занявшие I-III места получат призы. Команды каждой возрастной категории, будут награждены кубками Минспорта России, а участники команд — медалями и дипломами Минспорта России.



Организаторами являются Тульская областная федерация баскетбола, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы и Комитет Тульской области по физкультуре и спорту.



Вход свободный.