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Оранжевый мяч 2018

Оранжевый мяч 2018

11 августа на центральной площади Тулы пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2018».
В соревнованиях примут участие спортсмены нескольких возрастных категорий:

  • юноши и девушки 2003 г. р. и младше;
  • юноши и девушки 2000−2002 г. р.;
  • мужчины и женщины 1999 г. р и старше.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами баскетбола в дисциплине 3×3, команды будут играть в составе 3 игрока на площадке и 1 запасной.

Победители, занявшие I-III места получат призы. Команды каждой возрастной категории, будут награждены кубками Минспорта России, а участники команд — медалями и дипломами Минспорта России.

Организаторами являются Тульская областная федерация баскетбола, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы и Комитет Тульской области по физкультуре и спорту.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
11 августа 2018, суббота
09:00
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