Богатое наследство доктора Фёдора Архангельского: Ваныкинская больница, ночлежки, приют для опьяневших

Прием в Ваныкинской больнице

Его называли человеком удивительной души. Он таким и был – умеющим сострадать даже тем, кого нормальный обыватель постарается обойти за версту. А еще он во всех смыслах был настоящим возмутителем спокойст­вия для тульского начальства и умел добиваться своего.

Судмедэксперт

Говорят, с самым знаменитым врачом России Антоном Чеховым они были знакомы и даже общались друг с другом. Это неудивительно. Родом Федор Архангельский из Алексина, из многодетной семьи местного протоиерея. У Федора Сергеевича было три сестры и три брата. В Алексине Чехов, как известно, бывал. Почему бы им не встретиться, тем более что в родном городе Архангельский был очень известным человеком?..



Федор Архангельский.

По окончании тульской семинарии Федор поступил на медицинский факультет Московского государственного университета, который окончил в 1879 году и получил направление на работу в Тамбовскую губернию. В 1881 году вернулся в родной Алексин, где работал уездным и городским врачом. Когда Алексин охватила эпидемия дифтерии, Архангельский одним из первых в губернии использовал хлорный газ для дезинфекции сельских изб и тем самым спас от болезни многих людей. Если вспомнить, что многие люди двадцать первого века до сих пор не верят в прививки, можно представить, как к этим чудачествам отнеслись тогда крестьяне. Нужно было проявлять настойчивость.

На авторитет Архангельского сыграло и еще одно происшествие.

Утром 26 июля 1883 года в деревне Сукромны Алексинского уезда у запертой калитки был найден труп 77-летнего Ивана Сидоровича Чижикова с деревянным суком в горле.

Урядник, явившийся на место происшествия, арестовал по подозрению в убийстве его брата, Герасима Чижикова. Дело об этом преступлении передали 28-летнему судебному медицинскому эксперту Архангельскому, который очень убедительно доказал суду полную невиновность арестованного.

Он и потом часто выступал на суде как тонкий эксперт в самых сложных делах. Благодаря внимательной экспертизе Архангельского были предотвращены многие судебные ошибки. И вообще, он перевел работу судмедэкспертизы на научную основу.

В феврале 1884 года подающего большие надежды доктора пригласили в Тулу на должность городского врача. С этого момента, как считали его современники, и началась санитарная история Тулы. В 1898-м его повысили до помощника инспектора при врачебном отделении правления Тульской губернии. Но похоже, просто Тула не захотела расставаться с Архангельским, потому что к моменту якобы повышения Федор Сергеевич был безработным. Решением управы Архангельский уже был уволен за самовольную отлучку домой по семейным обстоятельствам. Надо полагать, причины были серьезные. 43 года все-таки, не мальчик, понимал, к чему это может привести.



Чаепитие в в Белоусовском парке после посадки деревьев. Ф. Архангельский тоже выделял средства на обустройства парка.

Поведение доктора стало предметом яростных обсуждений на заседании городской Думы 31 октября 1898 года. Архангельский под напором признал справедливыми указания на некоторые его упущения – он не имел права отлучаться со своего участка без ведома управы. Гласные Думы признали действия управы не только правильными, но даже более мягкими, чем могли бы быть. Так что с отставкой Архангельского Дума согласилась.

Но хорошую репутацию Федор Сергеевич себе уже заслужил, тем более, что должность помощника врачебного инспектора сулила очень много работы. Его начальник Кнерцер, был человеком преклонного возраста и особого рвения по службе не проявлял.

Еще в марте 1887 года по предложению Архангельского в управе была создана санитарно-исполнительная комиссия, которая развила необыкновенно обширную деятельность. Архангельский помог привести в лучшее состояние места забоя скота, складские помещения, впервые ввел в Туле бесплатные осмотровые пункты для контроля венерических заболеваний. В Чулкове по его настоянию создали амбулаторию для работников заводов и фабрик.

В Туле при его участии появился городской водопровод, биологическая станция.

Архангельский входил в состав Общества тульских врачей, был членом Тульского отдела Русского общества охранения народного здравия. Во время русско-японской войны консультировал сотрудников Красного креста. Сильный список, не правда ли?

Воздуха больше, чем в гробу

Архангельского называли гуманным и талантливым врачом, а также разносторонним, энергичным общественным деятелем. Вот очень необычная оценка его деятельности.

«Бросьте наугад в собаку палкой – и вы попадете в то место, где был и делал что-нибудь для города Федор Сергеевич Архангельский. Ведь он рассматривал, нюхал, анализировал каждую ложку тульской воды, каждый кусочек тульского навоза».

Из контекста все же сделаем вывод, что автор этой фразы предполагал, что палку можно бросить и просто так, не целясь в собаку.

Единственный, кто плохо отозвался об Архангельском, был губернатор Михаил Осоргин, написавший в своей книге, что доктор страдал запоем и всякий выезд в командировки по губернии выбивал его из колеи, поэтому в командировки его старались не отправлять. А так, по его словам, Архангельский был «прекрасный врач и по нравственным качествам бескорыстный, гуманный друг человечества».



Купец Д. Я. Ваныкин.

Впрочем, Осоргин ни о ком из туляков не отзывался хорошо. Возможно потому, что о Туле ему в принципе вспоминать было неприятно. Из-за бездеятельности Осоргина в октябре 1905 года в городе произошли страшные события, которые привели к многочисленным жертвам. Но винил он в них кого угодно, только не себя.

О том, что Архангельский сам был не совсем здоровым человеком с прогрессирующим параличом руки, который особенно болезненно сказывался в последние годы жизни, Осоргин, например, не вспомнил.

Ну да, такой характеристике вполне соответствует тот факт, что именно Федор Сергеевич стал инициатором создания в Туле приюта для опьяневших. Мы уже писали, что наш вытрезвитель не был первым, но впервые в России при нем была открыта лечебница для алкоголиков. Это тоже была идея Архангельского. За свое детище в 1913 году он был удостоен золотой и серебряной медалей на гигиенической выставке в Санкт-Петербурге.



Пятидесятые годы. Больница им. Семашко, нынешняя Ваныкинская. Ее открытие состоялось во многом благодаря хлопотам Архангельского.

Федор Сергеевич был домашним врачом купца Дмитрия Ваныкина, и именно по его просьбе тот пожертвовал средства на строительство городской больницы, которая ныне носит имя Ваныкина. Современники эти заслуги признавали. В сентябре 1910 года городская Дума единогласно постановила присвоить одной из коек Ваныкинской больницы имя доктора Ф. С. Архангельского.

На оставленное купцом наследство был также открыт Ваныкинский ночлежный дом. И это тоже было огромным завоеванием доктора Архангельского. Об этом он сказал в своей речи при открытии ночлежки: «Раньше в наших ночлежных домах на каждого человека приходилось воздуха ну чуть-чуть побольше, чем в гробу».

В марте 1909 года по просьбе жителей Тулы городская Дума решила отметить 25-летие работы Федора Сергеевича Архангельского в должности городского врача. В знак уважения к врачу Дума учредила в тульских четырехклассных училищах несколько стипендий в честь Ф. Архангельского.

В 25-летие своей профессиональной деятельности юбиляр получил два адреса: от Думы и Общества тульских врачей. Коллектив больницы имени Ваныкина преподнес ему специальный жетон. Коллеги писали в своем адресе: «Благодарим Вас за то, что Вы высоко и авторитетно держите знамя общественника-врача, и за то, что Вам принадлежит редкое умение будить общественные симпатии и внимание к нашему врачебному делу».



Дом Александра II у стен кремля. Доктор Архангельский был категорическим противником его строительства. Считал, что таким образом нарушится вентиляция воздуха в центре города.

В ответном слове Архангельский говорил: «Да благоден­ствует и благоустраивается город Тула» и призывал городских деятелей к плодотворной работе на благо города.

Несмотря на все благодарности, когда Архангельский в 1911 году попросил назначить ему от города, как бывшему городскому врачу, пенсию в 800 рублей в год с оставлением его на службе, Дума отказала. Причем, «желая решить этот вопрос с принципиальной точки зрения», предложение о пенсии было подвергнуто закрытой баллотировке. Большинством голосов – 27 против 14 – предложение не было принято. Между прочим, просьбу Архангельского поддер­живал и губернатор Дмитрий Кобеко, но на компромисс никто не пошел. Справедливости ради уточним, что из городских сумм Архангельский уже получал ежегодно часть пенсии в размере 216 рублей 17 копеек.

Но в марте 1913 года вопрос с пенсией благополучно разрешился. Министерством внутренних дел помощнику Тульского губернского врачебного инспектора Архангельскому за выслугу 30 лет была назначена пенсия по службе в размере 800 рублей в год, из коих 385 руб. 22 коп. – из доходов Тулы, с 12 июня 1911 г. – дня подачи просьбы о пенсии.

В галошах и с зонтом

Даже в непростые годы становления советской власти Архангельский оказался вне подозрений. Он руководил судебно-медицинской экспертизой, боролся с напастями того времени – сыпным тифом, холерой, испанкой. Принимал участие в открытии в 1919 году в Туле противотуберкулезного диспансера. Был автором более 40 научных трудов. Его заметки о борьбе с холерой помогли быстро одолеть это заболевание в послевоенные годы.

Одним из его последних деяний для города стало составление документации для проведения канализации в Туле.

Согласны, слово канализация не очень аппетитное. Но тогда представим себе состояние города, в котором эта канализация просто отсутствует. После водопровода это было давней большой мечтой целого города.

Семьей Федор Сергеевич так и не обзавелся. Правда, помог двум племянницам получить хорошее образование. Одна из них – Н. М. Фролова – вспоминала, например, как он отправил обратно часть гонорара за визит к заболевшей на гастролях извест­ной актрисы из Москвы.

В переписке тульского краеведа Сергея Рассаднева можно найти послания, в которых рассказывали об этом удивительном человеке.

«Дядя Федя (так мы его звали) так много сделал для нашей семьи. Когда мои родители не имели возможности продолжить образование двух своих несовершеннолетних детей, дядя Федя, будучи сам бездетным, взял двух девочек, заботился о них как отец родной, определил в Туле в школу. Дядя Федя был родным братом моего отца, всегда во всем помогал ему. Помню, уже когда я жила в Туле, я всегда поражалась его доброте по отношению к людям». Это писала его племянница Татьяна Матвеевна Архангельская.

«Мы, дети, при встрече с Федором Сергеевичем боялись его. Очки как бы подчеркивали строгое выражение его лица. Но стоило ему заговорить, как вся суровость исчезала, и его спокойные, внимательные глаза казались добрыми, ласковыми. Я помню Федора Сергеевича уже пожилым человеком (50-70 лет). В эти годы он ходил по улице всегда в резиновых галошах и с зонтом, независимо от того, какая погода.

Движения его всегда были спокойными, сдержанными. Голос – тихим, приятным. Голос и манера говорить напоминали знаменитого Москвина, артиста МХАТа.

Брат до 1930 года жил в Туле и работал в Нарсуде следователем. Рассказывал, как однажды по делам службы зашел в здание городской управы (теперь Горсовет) и увидел огромную очередь людей. В самом конце очереди он заметил скромную фигуру человека в поношенном пальто и картузе. Это был всеми уважаемый старый врач Ф. С. Архангельский. Многие из очереди предлагали ему пройти вперед, без очереди. Но Федор Сергеевич не соглашался и упорно продолжал стоять в своей очереди. Эта чрезмерная скромность удивила его.

Еще брат вспоминал чрезвычайное скопление народу на похоронах Ф. С. Архангельского в 1928 г.». Е. Рыбникова, 12 сентября 1975 г.

Умер Федор Сергеевич Архангельский 29 июля 1928 года в городе Туле в возрасте 73 лет. Похоронен на Всехсвятском кладбище прямо за храмом, у центральной аллеи.

В 2016 году на могиле доктора был установлен памятник.

Впрочем, кое-что для увековечивания памяти этого действительно замечательного туляка еще можно сделать. Например, вспомнить, что в Ваныкинской больнице была именная койка доктора Архангельского.

Или увековечить его имя улицей. Есть даже подходящая – на ней когда-то был открыт тот самый приют для опьяневших.

Ну кто, в самом деле, сделал больше для Тулы – доктор Архангельский или подписывавший смертные приговоры член тройки во времена большого террора Сойфер?