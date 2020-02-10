В легкоатлетическом манеже стадиона стадиона «Арсенал» пройдут легкоатлетические соревнования первого этапа Гран-при «Ростех-атлетикс» среди юношей и девушек 16−18 лет. Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества.

В соревнованиях примут участие лучшие легкоатлеты Тульской области. В программе бег на 60 м, 200 м, 800 м и смешанную эстафету.

Вход свободный.