Гран-при «Ростех-Атлетикс»
В легкоатлетическом манеже стадиона стадиона «Арсенал» пройдут легкоатлетические соревнования первого этапа Гран-при «Ростех-атлетикс» среди юношей и девушек 16−18 лет. Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества.
В соревнованиях примут участие лучшие легкоатлеты Тульской области. В программе бег на 60 м, 200 м, 800 м и смешанную эстафету.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
18 февраля 2020, вторник
15:00
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽