Биатлон Pioner Cup

7 марта на современной трассе на Косой Горе впервые пройдут соревнования по биатлону.

На дистанции 4,8 км участники преодолеют три круга по 1,6 км с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже участники стреляют из положения «лежа», на втором из положения «стоя».

Вход свободный.