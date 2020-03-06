афиша
афиша
Регистрация
Биатлон Pioner Cup

Биатлон Pioner Cup

7 марта на современной трассе на Косой Горе впервые пройдут соревнования по биатлону.

На дистанции 4,8 км участники преодолеют три круга по 1,6 км с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже участники стреляют из положения «лежа», на втором из положения «стоя».

Вход свободный.

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
7 марта 2020, суббота
09:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Shakti Loka
Купить билет
18 марта, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Lumen
Купить билет
2 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Пилот
Купить билет
10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
Купить билет
20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.