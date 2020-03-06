Биатлон Pioner Cup
7 марта на современной трассе на Косой Горе впервые пройдут соревнования по биатлону.
На дистанции 4,8 км участники преодолеют три круга по 1,6 км с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже участники стреляют из положения «лежа», на втором из положения «стоя».
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
7 марта 2020, суббота
09:00
18 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽