Встреча с писателем Ниной Дашевской

В Технической библиотеке кластера «Октава» состоится творческая встреча и автограф-сессия с одним из ваших любимых гостей фестиваля «ЛитераТула» — детским писателем Ниной Дашевской. На встрече Нина расскажет о своих книгах, музыке и о том, как придумывать увлекательные и поучительные истории для детей и подростков.



Книги Нины Дашевской успели стать любимыми во многих семьях. Писатель дважды становилась лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» — за повесть «Скрипка неизвестного мастера» (2013) и сборник рассказов «Около музыки» (2014). В 2014 году повесть «Вилли» стала лауреатом премии В. Крапивина.



Вход свободный, требуется предварительная регистрация.