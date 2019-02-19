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Встреча с писателем Ниной Дашевской

Встреча с писателем Ниной Дашевской

В Технической библиотеке кластера «Октава» состоится творческая встреча и автограф-сессия с одним из ваших любимых гостей фестиваля «ЛитераТула» — детским писателем Ниной Дашевской. На встрече Нина расскажет о своих книгах, музыке и о том, как придумывать увлекательные и поучительные истории для детей и подростков.

Книги Нины Дашевской успели стать любимыми во многих семьях. Писатель дважды становилась лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» — за повесть «Скрипка неизвестного мастера» (2013) и сборник рассказов «Около музыки» (2014). В 2014 году повесть «Вилли» стала лауреатом премии В. Крапивина.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
27 февраля 2019, среда
18:00
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