Обзор Myslo: на каком тульском рынке мы нашли дешевые овощи и фрукты

Фото Алексея Пирязева.

Палатки в овощами и фруктами летом радуют большим ассортиментом. А что по ценам? Мы прошлись по популярным уличным точкам продаж в разных районах Тулы. И вот что из этого вышло. В разделе цен мы записали самую маленькую, которую удалось найти.

Рынок «Салют» на ул. Академика Павлова, 2

«Салют» в 2020 году преобразился. Это уже не просто рынок, а симпатичный павильон, в котором комфортно в любую погоду. Точек по продаже овощей и фруктов здесь много, а цены, несмотря на удобство павильона, вполне себе доступные.

Что почем?

Помидоры — 130 руб.

Огурцы — 70 руб.

Перцы — 100 руб.

Абрикосы — 130 руб.

Черешня — 380 руб.

Дыня — 100 руб.

Арбуз — 50 руб.

Фрунзенская ярмарка на ул. Коминтерна, 30

Один из самых известных рынков в Туле встретил нас многообразием. Здесь, кажется, есть все фрукты и овощи. Выглядит все прилично. Довольно чисто и цивильно. Покупателей очень много, но и цены приемлемые.

Что почем?

Помидоры — 100 руб.

Огурцы — 120 руб.

Перцы — 120 руб.

Абрикосы — 150 руб.

Черешня — 500 руб.

Дыня — 150 руб.

Арбуз — 55 руб.

РЫНОК НА НОВОМОСКОВСКОМ ШОССЕ, 8

Довольно большой рынок на Новомосковском шоссе рассчитан на продажу не только в розницу, но и оптом. С убранством тут скромно: товар иногда стоит прямо на асфальте. Но люди уносят отсюда фрукты и овощи ящиками. И секрет этого — цены! Таких низких мы не встретили нигде.

Что почем?

Помидоры — 70 руб.

Огурцы — 130 руб.

Перцы — 100 руб.

Абрикосы — 50 руб.

Черешня — 350 руб.

Дыня — 50 руб.

Арбуз — 35 руб.

Плехановский рынок на ул. Марата, 45

Около года назад рынок здесь тоже обновили: построили павильон и торговые ряды с навесом. Но фрукты и овощи продают везде. Разброс цен у соседних палаток приличный, но если выбирать, покупка может быть выгодной. Дыни, например, здесь стоят ниже рынка.

Что почем?

Помидоры — 150 руб.

Огурцы — 100 руб.

Перцы — 140 руб.

Абрикосы — 140 руб.

Черешня — 520 руб.

Дыня — 69 руб.

Арбуз — 50 руб.

Рынок на остановке «Поликлиника», ул. Металлургов, 46

Рынок здесь небольшой, проходы узкие, но людей много. К тому же рынок располагается на пешеходной дорожке, поэтому находиться здесь не очень комфортно: того и гляди тебя толкнут прохожие. Да и цены тут одни из самых высоких.

Что почем?

Помидоры — 200 руб.

Огурцы — 100 руб.

Перцы — 150 руб.

Абрикосы — 200 руб.

Черешня — 400 руб.

Дыня — 69 руб.

Арбуз — 55 руб.

Рынок в Заречье, ул. М. Горького, 35-а

Рынок в Заречье — самый маленький из всех, что мы включили в обзор. Несколько не слишком опрятных палаток, зазывающие купить что-то продавцы. При этом ценник на фрукты здесь довольно высокий.

Что почем?

Помидоры — 100 руб.

Огурцы — 120 руб.

Перцы — 140 руб.

Абрикосы — 200 руб.

Черешня — 450 руб.

Дыня — 120 руб.

Арбуз — 50 руб.

Рынок «Привоз» на Калужском шоссе, 2

Один из самых стильных рынков встретил нас самыми высокими ценами. Ну что ж, за комфорт приходится платить. Здесь действительно красиво и современно: чистые овощи и фрукты и приятные продавцы. Выбирать вам.

Что почем?

Помидоры — 200 руб.

Огурцы — 120 руб.

Перцы — 150 руб.

Абрикосы — 250 руб.

Черешня — 600 руб.

Дыня — 150 руб.

Арбуз — 50 руб.

Рынок «Южный» на пр. Ленина, 110

Рядом с «Привозом» есть традиционный вариант уличного рынка. Условия похуже, но выбор большой, а ценник гораздо ниже. Этот рынок по доступности товаров может сравниться с тем, что на Новомосковском шоссе. А на некоторые позиции цены здесь даже ниже. Главное, правильно выбирайте палатки.

Что почем?

Помидоры — 80 руб.

Огурцы — 120 руб.

Перцы — 70 руб.

Абрикосы — 110 руб.

Черешня — 450 руб.

Дыня — 70 руб.

Арбуз — 40 руб.

Вывод такой: если вам нужно много сезонных ягод и фруктов, найти их можно на рынке на Новомосковском шоссе. Абрикосы и черешня здесь оказались самыми дешевыми. А вот с огурцами на этом рынке пока напряженно. Они есть не во всех палатках и стоят не дешевле, чем в магазинах.

А на каком рынке закупаетесь вы? Делитесь в комментариях!