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Обзор Myslo: на каком тульском рынке мы нашли дешевые овощи и фрукты
Фото Алексея Пирязева.

Обзор Myslo: на каком тульском рынке мы нашли дешевые овощи и фрукты

Сравнили цены.

Палатки в овощами и фруктами летом радуют большим ассортиментом. А что по ценам? Мы прошлись по популярным уличным точкам продаж в разных районах Тулы. И вот что из этого вышло. В разделе цен мы записали самую маленькую, которую удалось найти.

Рынок «Салют» на ул. Академика Павлова, 2

PAV-6877.jpg

«Салют» в 2020 году преобразился. Это уже не просто рынок, а симпатичный павильон, в котором комфортно в любую погоду. Точек по продаже овощей и фруктов здесь много, а цены, несмотря на удобство павильона, вполне себе доступные.

PAV-6884.jpg

Что почем? 

  • Помидоры — 130 руб.
  • Огурцы — 70 руб.
  • Перцы — 100 руб.
  • Абрикосы — 130 руб.
  • Черешня — 380 руб.
  • Дыня — 100 руб.
  • Арбуз — 50 руб.
Фрунзенская ярмарка на ул. Коминтерна, 30

PAV-6862.jpg

Один из самых известных рынков в Туле встретил нас многообразием. Здесь, кажется, есть все фрукты и овощи. Выглядит все прилично. Довольно чисто и цивильно. Покупателей очень много, но и цены приемлемые.

PAV-6874.jpg

Что почем? 

  • Помидоры — 100 руб.
  • Огурцы — 120 руб.
  • Перцы — 120 руб.
  • Абрикосы — 150 руб.
  • Черешня — 500 руб.
  • Дыня — 150 руб.
  • Арбуз — 55 руб.
РЫНОК НА НОВОМОСКОВСКОМ ШОССЕ, 8

PAV-0429.jpg

Довольно большой рынок на Новомосковском шоссе рассчитан на продажу не только в розницу, но и оптом. С убранством тут скромно: товар иногда стоит прямо на асфальте. Но люди уносят отсюда фрукты и овощи ящиками. И секрет этого — цены! Таких низких мы не встретили нигде.

PAV-6831.jpg

Что почем? 

  • Помидоры — 70 руб.
  • Огурцы — 130 руб.
  • Перцы — 100 руб.
  • Абрикосы — 50 руб.
  • Черешня — 350 руб.
  • Дыня — 50 руб.
  • Арбуз — 35 руб.
Плехановский рынок на ул. Марата, 45

PAV-6849.jpg

Около года назад рынок здесь тоже обновили: построили павильон и торговые ряды с навесом. Но фрукты и овощи продают везде. Разброс цен у соседних палаток приличный, но если выбирать, покупка может быть выгодной. Дыни, например, здесь стоят ниже рынка.

PAV-6852.jpg

Что почем? 

  • Помидоры — 150 руб.
  • Огурцы — 100 руб.
  • Перцы — 140 руб.
  • Абрикосы — 140 руб.
  • Черешня — 520 руб.
  • Дыня — 69 руб.
  • Арбуз — 50 руб.
Рынок на остановке «Поликлиника», ул. Металлургов, 46

PAV-6833.jpg

Рынок здесь небольшой, проходы узкие, но людей много. К тому же рынок располагается на пешеходной дорожке, поэтому находиться здесь не очень комфортно: того и гляди тебя толкнут прохожие. Да и цены тут одни из самых высоких.

PAV-6839.jpg

Что почем? 

  • Помидоры — 200 руб.
  • Огурцы — 100 руб.
  • Перцы — 150 руб.
  • Абрикосы — 200 руб.
  • Черешня — 400 руб.
  • Дыня — 69 руб.
  • Арбуз — 55 руб.
Рынок в Заречье, ул. М. Горького, 35-а

PAV-6856.jpg

Рынок в Заречье — самый маленький из всех, что мы включили в обзор. Несколько не слишком опрятных палаток, зазывающие купить что-то продавцы. При этом ценник на фрукты здесь довольно высокий.

Что почем? 

  • Помидоры — 100 руб.
  • Огурцы — 120 руб.
  • Перцы — 140 руб.
  • Абрикосы — 200 руб.
  • Черешня — 450 руб.
  • Дыня — 120 руб.
  • Арбуз — 50 руб.
Рынок «Привоз» на Калужском шоссе, 2

PAV-6920.jpg

Один из самых стильных рынков встретил нас самыми высокими ценами. Ну что ж, за комфорт приходится платить. Здесь действительно красиво и современно: чистые овощи и фрукты и приятные продавцы. Выбирать вам.

PAV-6910.jpg

Что почем? 

  • Помидоры — 200 руб.
  • Огурцы — 120 руб.
  • Перцы — 150 руб.
  • Абрикосы — 250 руб.
  • Черешня — 600 руб.
  • Дыня — 150 руб.
  • Арбуз — 50 руб.
Рынок «Южный» на пр. Ленина, 110

PAV-6892.jpg

Рядом с «Привозом» есть традиционный вариант уличного рынка. Условия похуже, но выбор большой, а ценник гораздо ниже. Этот рынок по доступности товаров может сравниться с тем, что на Новомосковском шоссе. А на некоторые позиции цены здесь даже ниже. Главное, правильно выбирайте палатки.

PAV-6898.jpg

Что почем? 

  • Помидоры — 80 руб.
  • Огурцы — 120 руб.
  • Перцы — 70 руб.
  • Абрикосы — 110 руб.
  • Черешня — 450 руб.
  • Дыня — 70 руб.
  • Арбуз — 40 руб.

PAV-6900.jpg

Вывод такой: если вам нужно много сезонных ягод и фруктов, найти их можно на рынке на Новомосковском шоссе. Абрикосы и черешня здесь оказались самыми дешевыми. А вот с огурцами на этом рынке пока напряженно. Они есть не во всех палатках и стоят не дешевле, чем в магазинах.

 

А на каком рынке закупаетесь вы? Делитесь в комментариях!

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сегодня, в 18:00 0
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