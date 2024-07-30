KISS, насилие и комсомол: банда подростков устроила охоту на студенток в Ефремове

Иллюстрация Назара Пономаренко – специально для Myslo

Пролог. Возвращение домой и первая жертва

Весна 1986-го года у старшего лейтенанта милиции Сергея Бурдина как-то не задалась. Сначала выпускник юрфака Алтайского госуниверситета «пролетел» мимо собственной жилплощади — руководство барнаульского МВД, несмотря на обещания, смогло выделить лишь комнатку в общежитии. Потом и жена устала от жизненного ритма молодого сотрудника, пропадавшего на работе. Женщина подала на развод и упорхнула создавать новую ячейку общества.

Осознав, что в Барнауле его ничего не держит, Бурдин решил вернуться на малую родину. Благо в Ефремове имелась вакантная должность оперативника по делам несовершеннолетних.

— Написал рапорт о переводе и довольно быстро получил «зеленый» свет. Уже в конце апреля приступил к обязанностям на новом месте, — рассказывает Сергей Павлович. — Город я знал хорошо, проблем с адаптацией не возникло. Да и вообще, после Барнаула Ефремов казался тихим и спокойным городком. Так я считал до тех пор, пока в середине мая в отдел милиции не пришла избитая молодая девчонка в порванной одежде.

Сказала, что работает учительницей физкультуры в местном техникуме и посреди бела дня в городской роще на неё напали какие-то детишки. Угрожали оружием, пытались изнасиловать.

Девушка сумела отбиться от нападавших, но не смогла дать их описание. Потерпевшую напоили чаем, приняли у нее заявление и отпустили домой. А Бурдин приступил к расследованию, еще не зная, что это дело станет одним из самых знаковых в его карьере.



Сергей Бурдин, 80-е.

16 мая. Визит в деканат и подпись преступников

Городская роща в Ефремове расположена прямо через дорогу от химико-технологического техникума. Девочки-студентки часто прогуливались там в перерывах между занятиями, а иногда и вместо занятий. Побродив по лесному массиву, но так и не обнаружив там ничего подозрительного, милиционер заглянул в деканат техникума.

— Поговорил с педагогами и выяснил шокирующую информацию: за последние пару недель сразу 8 студенток-отличниц из Белорусской ССР без каких-либо объяснений забрали документы и уехали на родину, — вспоминает Сергей Бурдин. — Пока ходил по аудиториям и общался с девочками, заметил еще одну странность.

Практически ни у кого из них не было украшений: ни колечек, ни сережек, ни цепочек с часиками. На вопросы мои не отвечают, как будто запуганы чем-то или кем-то.

Одна только с нервным смешком заявила, что говорить с милицией — себе дороже, так как есть риск оказаться «распечатанной». А что это значит, девочка не пояснила, окончательно закрывшись.

Этим же вечером Бурдину позвонил начальник автовокзала. Мужчина сообщил, что в туалетах здания и на автобусной остановке в который раз расклеили непристойные фотокарточки. Мол, случай не первый, и пора бы уже милиции что-то с этим делать.

— Я бегом мчу в сторону вокзала, — говорит Сергей Павлович. — В кабинете у начальника вижу эти фотографии: голые девушки, тела в синяках. У кого-то на груди сантиметр висит, у кого-то линейка, простите, на влагалище.

А на фотокарточке надписи от руки: «Эта дрянь не захотела платить братству».

Дурдом какой-то. Изучил места, где эти художества клеили, а там ручкой нацарапано на английском название рок-группы KISS. Стало быть, преступники наши не просто балбесы, а еще и фанаты определенной музыки. Вот и первая зацепка.



Сергей Бурдин сейчас.

17 мая. Поиски по городу и первые подозреваемые

Все следующее утро старший лейтенант Бурдин посвятил пешей прогулке по Ефремову: искал места, где еще могли оставить свою «подпись» преступники. И буквально через пару часов ему повезло — приметил мелкого пацаненка, старательно выводящего искомую надпись на стене пятиэтажки:

— Подкрался к малому, схватил за ухо. Тот сразу заверещал, что понятия не имеет, что за зверь такой, этот ваш KISS. Припугнул его, что сейчас пойдем в отдел, вызовем его родителей и он уже им будет все объяснять. Тогда пацаненок и говорит, что просто повторял за Витькой Бензином. Тот везде пишет название своей любимой группы. Так у меня появилась кличка первого подозреваемого.

Забрав пацана в отдел и пообещав ничего не рассказывать его родителям, Бурдин продолжил беседу в более миролюбивом тоне. Так и выяснил, что Витька Бензин — выпускник местной школы, планирует учиться в Туле. А потом узнал и кличку его подельника:

— Пацаненку предложил молока с пряниками, тот совсем оттаял и рассказывает, что сам с Бензином не ручкается, зато у того есть кореш неразлучный — Леха Ложка.

И у них, мол, в роще городской шалаш имеется, но его туда не пускают, потому что шалаш — только для членов братства.

С этой информацией я пошёл к начальству. Мне в помощь дали опера Толика Пыжова, чтобы он установил личность таинственного Ложки. Через пару часов тот докладывает, что в городе есть двое граждан с такой кличкой. Одному 56 лет, его сразу отмели. А вот второму — 16, он из неблагополучной семьи, с трудом закончил школу в этом году. Стало понятно, что это и есть наш товарищ.

18 мая. Беседы со студентками и результаты обысков

Получив имена подозреваемых, Бурдин и Пыжов начали думать, как вывести их на чистую воду. Полагаться на слова застуканного пацана можно, но что если это все плод его воображения? Тем более, что никаких заявлений от девушек, «засветившихся» на фото, в милицию не поступало.

— Толя взялся понаблюдать за нашими комсомольцами-архаровцами, а я снова побежал в деканат, — продолжает Сергей Бурдин. — Взял ФИО девочек, которые сбежали из техникума, решил поговорить с их соседками по общежитию. Сначала беседа не клеилась, но я не отступался. И девчонки вполголоса начали докладывать, что их подружек якобы снасильничали парни в балаклавах.

Мол, теперь студентки по одиночке не ходят через рощу, а все украшения снимают и оставляют в комнате, потому что насильники еще и грабили жертв.

Одна из девочек, припомнив рассказы потерпевших, худо-бедно описала злодеев: двое невысоких коренастых ребят, один из которых постоянно упоминает какое-то братство.

Конечно, полученная информация особенно не помогла, но описание нападавших подходило под внешние данные подозреваемых. К тому же эти разговоры про братство тоже не могли быть простым совпадением, посчитали милиционеры. Так родилась версия, что 16-летние Виктор Бензинов и Алексей Ложкин занимаются, как минимум, грабежами, разбоем и распространением порнографии. На свой страх и риск опера обратились в прокуратуру и получили разрешение на обыски у школьников.

— Результаты шокировали, откровенно скажу, — делится Бурдин. — В сарае у Бензинова нашли самодельный пистолет и награбленные у девушек украшения. А в квартире у Ложкина — целый альбом с фотографиями, на которых были запечатлены эпизоды насилия над девчонками.

Всего 18 жертв. Как они над ними только не измывались!

А самое ужасное, что этот альбом вела ...мать Ложкина. Держала его в своей инвалидной коляске, прямо под жопой, простите за выражение. Там же был запрятан и так называемый устав их братства.

19 мая. Цели банды и решение КГБ

По словам Бурдина, в уставе были прописаны клятвы, цели их банды, подробные пути наступления и отступления, время прибытия патрулей милиции и так далее.

— Цели ребят потрясали: награбить побольше золота, купить настоящее оружие и уйти заграницу — жить вольной жизнью, — восстанавливает в памяти те события Сергей Бурдин. — Кстати, напротив фото каждой изнасилованной девушки была анкета с подробным описанием преступления и выплатами, которые они хотели получить с жертвы.

Грозились каждой, что если она не будет им платить, то её фотографии появятся на всех столбах города.

Дань достаточно солидная была: от 50 до 100 рублей. Были фото и самих членов братства на фоне жертв. Если сначала они пытались скрыть лица за масками, то потом обнаглели и уже открыто ходили «на охоту», как они это называли.

Ложкина сотрудники милиции задержали сразу же, а за Бензиновым пришлось ехать в Тулу. Парня забрали прямо посередине вступительного экзамена и увезли в Ефремов. Преступники не стали отпираться и почти сразу же сознались во всём, заявив, что обстановка в СССР тоскливая и они просто хотели «пожить по-людски».

— По идее, вместе с ними надо было привлекать и мать, ведь она, как ни крути, была частью банды, — негодует Бурдин. — Но ребята из КГБ, приехавшие в Ефремов сразу после обысков, заявили нам, что в СССР банд нет. Мол, нас не поймут, если мы направим злодеев по такой статье. Конечно, возмущению нашему не было предела, но с начальством не поспоришь. Долго размышляли как быть, в итоге дело было решено разбить на 47 эпизодов: хранение огнестрельного оружия, изнасилования, грабёж и разбой. На том и порешили.

Эпилог

Как и многие резонансные дела, дело Бензинова и Ложкина (имена и фамилии преступников изменены - прим. Ред.) рассматривали в Тульском областном суде. Так как оба преступника были несовершеннолетними, несмотря на обилие обвинений, срок им светил не самый серьезный. В результате дело рассмотрели за пару месяцев и вынесли обвиняемым максимально возможное наказание — по 10 лет лишения свободы.

Отбыв сроки, мужчины вернулись в родной город. Более к уголовной ответственности они не привлекались.

Сергей Бурдин после раскрытия этого дела получил повышение, отработал в органах до середины 90-х, потом уволился. Работал старшим судебным приставом, руководил автошколой. Сейчас наслаждается пенсией.

Анатолий Пыжов пошел на повышение в Новомосковск. Проработал там до пенсии и сейчас также на заслуженном отдыхе.