Максин XXX

Премьера: 11.07.2024

Режиссер: Тай Уэст

Актеры: Джанкарло Эспозито, Мишель Монахан, Миа Гот, Элизабет Дебики, Кевин Бейкон, Лили Коллинз, Бобби Каннавале, Холзи, Ули Латукефу, Нед Вон, Хлоя Фарнуорт

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Голливуд 80-х годов. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг нее, Максин понимает, что кровавый след тянется к ее прошлому. Как далеко она готова зайти, чтобы сохранить свои тайны? И кто тот кровожадный убийца, скрывающийся в тени?