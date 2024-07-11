Максин XXX
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Тай Уэст
Актеры:
Джанкарло Эспозито, Мишель Монахан, Миа Гот, Элизабет Дебики, Кевин Бейкон, Лили Коллинз, Бобби Каннавале, Холзи, Ули Латукефу, Нед Вон, Хлоя Фарнуорт
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Голливуд 80-х годов. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг нее, Максин понимает, что кровавый след тянется к ее прошлому. Как далеко она готова зайти, чтобы сохранить свои тайны? И кто тот кровожадный убийца, скрывающийся в тени?
Сегодня
|
12:00
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:20
|Люксор Тула
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
Завтра
|
12:00
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:20
|Люксор Тула
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
13 июля, суббота
|
12:00
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:20
|Люксор Тула
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
14 июля, воскресенье
|
12:00
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:20
|Люксор Тула
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
15 июля, понедельник
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|Люксор Тула
|
12:00
15:40
19:20
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
14 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
12:00
15:40
19:20
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
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13 июля, суббота 00:00