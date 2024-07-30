Это по любви
4 августа в «Поляне Ивент» (Яснополянские выселки) пройдет семейный фестиваль «Это по любви».
Что будет: много музыки, классных локаций, мастер-классов, фуд-корт, маркет, зона активностей, винный корнер, фотозона, спектакль для всей семьи, семейная гостиная, шоу мыльных пузырей, лайв-выступление «АУТЕНТИЧЕР» и группы «Стреляйте в пианиста».
Стоимость: от 2000 руб. (детям до 14 лет вход бесплатный).
Где и когда?
Тула , Тула
4 августа 2024, воскресенье
13:00
6 июля - 7 августа
1 - 7 августа
8 - 14 августа
8 - 15 августа
25 июля - 7 августа