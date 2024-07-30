4 августа в «Поляне Ивент» (Яснополянские выселки) пройдет семейный фестиваль «Это по любви».

Что будет: много музыки, классных локаций, мастер-классов, фуд-корт, маркет, зона активностей, винный корнер, фотозона, спектакль для всей семьи, семейная гостиная, шоу мыльных пузырей, лайв-выступление «АУТЕНТИЧЕР» и группы «Стреляйте в пианиста».

Стоимость: от 2000 руб. (детям до 14 лет вход бесплатный).