Интенсив по современному искусству
5 августа в «Октаве» стартует интенсив по современному искусству.
С 5 по 16 августа каждый будний день будет наполнен теорией, практикой и общением. Изучая историю, мы будем сдавать свои работы, которые впоследствии станут выставкой, концепция и манифест к которой будут написаны участниками программ.
Каждая выставка будет отобрана кураторами интенсивов, а смонтирована самими участниками, чтобы посетитель имел возможность увидеть мир глазами подростков.
Подробная программа по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
5 августа 2024, понедельник
14:00
6 августа 2024, вторник
14:00
7 августа 2024, среда
14:00
8 августа 2024, четверг
14:00
9 августа 2024, пятница
14:00
10 августа 2024, суббота
14:00
11 августа 2024, воскресенье
14:00
12 августа 2024, понедельник
14:00
13 августа 2024, вторник
14:00
14 августа 2024, среда
14:00
15 августа 2024, четверг
14:00
16 августа 2024, пятница
14:00
25 июля - 7 августа
6 июля - 7 августа
8 - 15 августа
1 - 7 августа
8 - 14 августа