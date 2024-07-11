5 августа в «Октаве» стартует интенсив по современному искусству.



С 5 по 16 августа каждый будний день будет наполнен теорией, практикой и общением. Изучая историю, мы будем сдавать свои работы, которые впоследствии станут выставкой, концепция и манифест к которой будут написаны участниками программ.



Каждая выставка будет отобрана кураторами интенсивов, а смонтирована самими участниками, чтобы посетитель имел возможность увидеть мир глазами подростков.



Подробная программа по ссылке.