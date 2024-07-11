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Интенсив по современному искусству

Интенсив по современному искусству

5 августа в «Октаве» стартует интенсив по современному искусству.

С 5 по 16 августа каждый будний день будет наполнен теорией, практикой и общением. Изучая историю, мы будем сдавать свои работы, которые впоследствии станут выставкой, концепция и манифест к которой будут написаны участниками программ.

Каждая выставка будет отобрана кураторами интенсивов, а смонтирована самими участниками, чтобы посетитель имел возможность увидеть мир глазами подростков.

Подробная программа по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
5 августа 2024, понедельник
14:00
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6 августа 2024, вторник
14:00
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7 августа 2024, среда
14:00
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