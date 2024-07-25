Что бесит мастера-бровиста?

Текст Дарьи Стифутиной.

Когда дело касается красоты, бровисты — волшебники, превращающие обычные брови в произведения искусства. Каждый день они встречаются с самыми разными клиентами и их капризами. Раскроем секреты, о которых в бьюти-индустрии обычно молчат.



Почему ламинирование и окрашивание бровей стоят больше 1000 рублей?



Многие не понимают, что расходники и арендная плата входят в стоимость работы, и каждый раз это объяснять уже надоело. Если вам не нравится цена, не приходите.



«Сделайте мне прямые брови!»



Клиентки часто просят форму бровей, которая отличается от их родной. Ты пытаешься объяснить, что другая форма сюда не подойдет, но некоторых не переубедить. Потом такие клиентки плачут, что мастер испортил брови. Бесит.



Не предупреждают, что не придут на процедуру.



Типичная история — клиент записался на брови и не пришел. Пишешь ему, он отвечает через сутки, что не смог. Из-за таких клиентов запись осуществляется только по предоплате.



«Вам точно всё нравится?»

Есть клиентки, которые до последнего ничего не говорят, а в конце процедуры им вообще ничего не нравится! Зачем так делать? Лучше сказать сразу, если не нравится, пока это можно исправить.



Клиент не пользуется уходом для бровей.

После ламинирования нужно использовать маску, чтобы увлажнить волоски. Это говорится после каждой процедуры. Люди это игнорируют, а после жалуются, что у них волосы выпадают.



«​​​​​​​Почему брови смылись через 3 дня? За что я отдала деньги?»



У всех разный тип кожи и по-разному держится краска. Я не могу предсказать, сколько у человека продержится окрашивание, и подобные вопросы постоянно выводят из себя.



«Бровист не профессия!»



Часто слышу я в свой адрес. Да, профессии нет в учебных заведениях, и наши сертификаты — без лицензии, но это не мешает нам зарабатывать хорошие деньги!



«Сделаешь по старой дружбе бесплатно?»



Когда люди из прошлого узнают, что я бровист, просят сделать брови бесплатно или со скидкой. Даже не знаю, как на это реагировать. Полное неуважение к моему труду и разрушение личных границ.



«​​​​​​​Мне муж не разрешает».



Есть такие мужчины, которые запрещают делать что-то девушкам со своей внешностью. Девчонки, бегите от таких мужчин, вы достойны лучшего!

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность мы гарантируем.

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