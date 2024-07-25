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Схватка

Схватка

Премьера:
25.07.2024
 
Режиссер:
Нигхил Нагеш Бхат
  
Актеры:
Лакшия, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаукан, Ашиш Видьярти, Адриджа Синха, Харш Чхайя, Партх Тивари, Кашьяп Капур, Самир Кумар
  
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

В поезде, несущемся по индийским пустошам в сторону Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются безжалостные бандиты. Теперь, столкнувшись с хаосом, Амрит вынужден не только спасти свою возлюбленную, но и встать на защиту каждого пассажира.

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