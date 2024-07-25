Премьера: 25.07.2024

Режиссер: Нигхил Нагеш Бхат

Актеры: Лакшия, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаукан, Ашиш Видьярти, Адриджа Синха, Харш Чхайя, Партх Тивари, Кашьяп Капур, Самир Кумар

Жанр: Боевик, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 16+

В поезде, несущемся по индийским пустошам в сторону Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются безжалостные бандиты. Теперь, столкнувшись с хаосом, Амрит вынужден не только спасти свою возлюбленную, но и встать на защиту каждого пассажира.