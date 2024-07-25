Схватка
Премьера:
25.07.2024
Режиссер:
Нигхил Нагеш Бхат
Актеры:
Лакшия, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаукан, Ашиш Видьярти, Адриджа Синха, Харш Чхайя, Партх Тивари, Кашьяп Капур, Самир Кумар
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
105 минут
Возрастные ограничения:
16+
В поезде, несущемся по индийским пустошам в сторону Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются безжалостные бандиты. Теперь, столкнувшись с хаосом, Амрит вынужден не только спасти свою возлюбленную, но и встать на защиту каждого пассажира.
Сегодня
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июля, воскресенье
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июля, понедельник
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июля, вторник
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 июля, среда
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
28 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
29 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
30 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
31 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
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