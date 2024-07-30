Тату вслепую и фрихенд: репортаж Myslo с вечеринки Tattoo summer party-II

Около 40 тату-мастеров и десятки татуированных гостей. Многие из них — давние фанаты тату. Получилась отличная вечеринка и встреча старых добрых друзей.

Вечеринка Tattoo summer party-II состоялась в субботу, 27 июля. Местом для ее проведения стал творческий кластер «Октава». Участники вечеринки пообщались, отдохнули и, конечно, набили не один десяток новых тату!

Одна из фишек вечеринки этого года — аттракцион «Тату вслепую». Его инициатором стала студия «Дикие кабаны» (WILD BOARDS»). Ребята заранее подготовили эскизы тату. Смельчаки, не глядя, вытаскивали их из лототрона, говорили, где набивать. Итог видели только после того, как мастер закончил работу.

Приятный бонус для гостей — платить за «Тату вслепую» можно было столько, сколько считаешь нужным!

Желающих испытать свою удачу оказалось хоть отбавляй. К мастерам, участвующим в этой акции, выстроилась солидная очередь.

— Мы решили разбавить фестиваль и привнести в него некоторую изюминку, — рассказывает Анастасия Погасян, тату-мастер. — Не ожидали, что такой ажиотаж такой будет. Аж иглы закончились. Мы набили более 10 тату в стиле олдскул: гвозди, фейечка, ножик, свечки, лапки и другие.

Настя сама яркий поклонник тату. Ее тело украшает более двух десятков рисунков.

— Первую татуировку сделала в 16 лет. Мне нравился парень, он дома бил партаки и сделал мне, но мне не понравились. Два года назад отучилась сама на мастера и теперь бью и себе, и другим. Нравится работать в стиле графики и олдскул. Очень люблю татуировки, забила всю спину и планирую продолжать.

Конкурс Freehand — еще один аттракцион для гостей вечеринки. Темой этого года был дракон. Более десятка человек решили не упускать возможность и украсить себя диковинными зверюшками. Готовые работы участники этой акции с удовольствием продемонстрировали со сцены. Приз зрительских симпатий достался девушке-мастеру, которую знают ее клиенты под ником Drago Flamell, и ее модели Ольге из Орла.





Вечеринка собрала мастеров, работающих в самых разных техниках. Так, представителем стиля Lettering (многомерные изображения, созданные с помощью фраз в уникальном авторском шрифте) стала Соня Куприна. А Илья Пищенко — сторонник орнаментальных тату.

— Первую татуировку на животе сделал в Питере на фестивале. Это был индеец. После решил учиться на мастера. Из всех стилей мне запал орнаментальный, потому что это и эстетически красиво, и многие орнаменты несут некий сакральный смысл. Они уже не о материальном — котики, птицы, люди, а о метафизике, о планетах.

Для Ильи тату-фестивали не только возможность пообщаться с коллегами и поклонниками тату, но и повысить уровень своего мастерства.

— Чтобы учиться у профессионалов, поехал в Воронеж на фестиваль, там познакомился со многими мастерами. Все, что узнал, привез в Тулу и здесь начал практиковать. Через год снова отправился на этот фестиваль. Это тоже было очень познавательно — много фишек себе цепанул и теперь их использую. Я работаю только в своем стиле и с теми людьми, которые разделяют мои взгляды на тату. Если человек что-то хочет свое, а мне эта идея не нравится, я не будут делать такое.

Большая часть рисунков на теле Ильи орнаментальные. Но есть шуточная. Она небольшая, выполнена достаточно лаконично: черная кнопка дверного звонка и зачеркнутая под ней цветастая надпись «И бежим».

— Мы все стали серьезные. А эта тату напоминает о беззаботном, веселом детстве, когда мы шутили над соседями: нажимаем на кнопку звонка и бежим вниз по лестнице!

Есть и еще одна необычная тату у Ильи. Для того, чтобы ее набить, он отправился в Казань.

— Она выполнена в традиционной технике племен Борнео. Мастер набивал мне ее в лесу на берегу водоема. Она символизирует традиционный мужской символ племен Борнео.

Екатерина Савина первое тату сделала на 18-летие.

— Хотела раньше сделать, но принципиально решила дождаться 18-летия, чтобы уже наверняка быть уверенной, что это мое. На боку набила тогда сатира — вестника веселья и вина. Отец одобрил, а вот мама не оценила, и мы с ней даже поругались. Но, конечно, потом помирились. Через некоторое время я отучилась на тату-мастера, но вскоре поняла, что это не мое, и освоила профессию мастера по маникюру. И уже 7 лет работаю в этой сфере. Не жалею ни об одной татуировке, даже тех, что мне набивали во дворе: нож, ветка, кринжовый глаз. Я быстро оказалась в тату-тусовке. Стала посещать фестивали. На них набила себе жука с зубами, мышь бахнула, с сестрой сделали парные тату в виде паука. Потом стала закрывать дырки на теле и приходить уже на сеансы в салон. Мне нравятся графические тату или в стиле реализма.

Татуировок у Екатерины весьма много. Повышенное внимание окружающих ее не смущает:

— Я не смотрю на реакцию окружающих. Мне она не интересна. А вот муж не очень бывает не рад излишнему вниманию посторонних, — отмечает Екатерина.

Юлия Милехина — начинающий мастер. Признается, что вдохновила ее на занятия ее мастер Настя Бекнефисова.

— То, что первое била, уже нет этого рисунка. Были птички, а теперь здесь цветы. Сначала делала небольшие тату, потом пошли более крупные. Больше нравится красно-черные изображения. Я работаю с мастерами, которым доверяю. Говорю им, что хочу видеть, а потом вместе создаем то, что в итоге становится тату.

Считаю татуировки прежде всего украшением, поэтому в основном просто бью красивые картинки и растительные узоры. Но есть несколько тату со смыслом: парная с сестрой — по-японски на ней написано «Акуна матата». Есть буддийский узел бесконечности — это для меня очень важный символ. И еще одну тату мне набил мой молодой человек: надпись, которая в переводе с корейского означает «любовь».

Посетил фестиваль и туляк Евгений Сидоров. Он собирает автографы рок-звезд, которые приезжают в Тулу и переносит их на ногу.

В сравнении с прошлым годом автографов стало больше. К «Тараканам», FPG, LOUNA, Tractor bowling и СМЕХ добавились «Ёрш», «Порнофильмы», «Пурген». Говорит, что «все в процессе», и автографов будет намного больше.

У тех, гостей, кто подумывает над тату, была возможность его примерить. Нарисованные тату делали гостям вечеринки Тана и Дарина Карасевы.

Во дворе кластера уютно расположился шоу-рум мастера Ольги Банковой с благовониями, футболками ручной работы, мерчем, а также авторскими кимоно в единственном экземпляре, которые были созданы и привезены из Индии.

Художник Sanchez Namaste дал мастер-класс по каллиграфии на футболках.

Алексей Баженов из Венева тату-мастер и художник стрит-арта с сотоварищами показал мастер-класс по граффити и нарисовал милого котика.

Драйва вечеринке добавили татуированные музыканты: «Оним», «Solar Storm», «Endless Flow», «Кабеса» и прекрасная DJ Паллада.