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Затерянный компас

Затерянный компас

Премьера:
01.08.2024
 
Режиссер:
Сандра Л.Мартин
  
Актеры:
Люк Лавлесс, Калеб Бауманн, Рейган Шумейт, Эбби Грейс Флинт, Зейн Стивенс, Крис Кливленд, Джоуи Термонд, Тинс Блэкберн, Джон Кросби, Джоди Гибсон
  
Жанр:
Приключение, Фантастика
  
Продолжительноcть:
81 минута
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Когда 13-летний Чэмп Браун находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с таинственным компасом и дневником, он приглашает своих друзей отправиться с ним в опасное путешествие во времени, чтобы найти потерянное золото.

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