Затерянный компас

Премьера: 01.08.2024

Режиссер: Сандра Л.Мартин

Актеры: Люк Лавлесс, Калеб Бауманн, Рейган Шумейт, Эбби Грейс Флинт, Зейн Стивенс, Крис Кливленд, Джоуи Термонд, Тинс Блэкберн, Джон Кросби, Джоди Гибсон

Жанр: Приключение, Фантастика

Продолжительноcть: 81 минута

Возрастные ограничения: 6+

Когда 13-летний Чэмп Браун находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с таинственным компасом и дневником, он приглашает своих друзей отправиться с ним в опасное путешествие во времени, чтобы найти потерянное золото.