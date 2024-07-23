Обновленный TIGGO 7 PRO MAX – для семейных подвигов и путешествий

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Официальный дилер Чери Центр Автокласс на Московском представил обновленный кроссовер TIGGO 7 PRO MAX. Myslo узнал подробнее о новинке.

C момента появления автомобиля версии TIGGO 7 PRO на российском рынке более 112 000 семей остановили на нем свой выбор. Обновленный TIGGO 7 PRO MAX сохранил ориентацию на технологичность, надёжность, комфортабельность и безопасность. Именно на эти критерии и делают акцент покупатели, выбирая автомобиль для семьи.

Технологичность

Под капотом обновленного TIGGO 7 PRO MAX зарекомендовавший себя бензиновый турбированный двигатель 1.6 TGDI мощностью в 150 л. с. Ускорение от 0 до 100 км/ч займёт у полноприводного

TIGGO 7 PRO MAX 9,8 секунды, у переднеприводного — 9,7 секунды.

Двигатель сочетается с роботизированной КПП DCT7 с полностью электронным управлением. Благодаря интеллектуальному полному приводу и возможности переключения между 2WD и 4WD, в зависимости от дорожных условий, вы совершенно свободны в выборе направления движения.

Энергоёмкая передняя подвеска McPherson в сочетании с точным рулевым управлением обеспечивает надежный контроль на дороге. Задняя многорычажная независимая подвеска обладает прекрасной амортизацией, стабильной устойчивостью в поворотах, сокращая крен кузова.

Система кругового обзора с HD-камерами высокой четкости облегчает управление автомобилем, когда видимость ограничена. А беспроводная зарядка напомнит о забытом в автомобиле телефоне.

Стильный дизайн

Новая версия TIGGO 7 PRO MAX получила стилистические изменения во внешнем облике. Цветовая гамма нового TIGGO 7 PRO MAX представлена шестью оттенками: глубокий черный, серебристый, глубокий синий, искрящийся белый, стальной серый и огненно-красный.

Особо взыскательные покупатели могут позволить себе автомобиль в двухцветном окрасе, в частности с чёрной крышей и зеркалами.

Оформление решетки радиатора отражает традиционную концепцию бренда — «Жизнь в движении».

Передний бампер в районе воздухозаборника оформлен наклонными динамическими линиями, которые продолжают тенденцию «в движении». Написание марки на заднем бампере интегрировано в сдвоенную линию задних фонарей, что делает внешний облик автомобиля более гармоничным и визуально сбалансированным.

Заметные акценты обновленного имиджа автомобиля, подчеркивающие его стильность, — диски и декор заднего бокового стекла. Дизайнеры уделили особое внимание каждой детали, чтобы создать гармоничный и современный образ автомобиля.

Интерьер

Интерьер тоже стал более цельным: роскошный тёмно-коричневый салон, выполненный из экокожи, дополнен серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах. Комплекс системы мультимедиа и панели приборов представлен единым изогнутым сдвоенным экраном 2×12,3 дюйма.

В обновленном TIGGO 7 PRO MAX пересмотрена компоновка в боковой консоли, она стала более функциональной и интуитивно понятной.

Особого внимания заслуживает рычаг КП, который эргономично сделан и позволяет менять направление движения автомобиля усилием двух пальцев вместо ладони. Рукоятка рычага коробки переключения передач сделана из прозрачного пластика, его огранка создаёт игру света и тени.

Она подчёркивает интегрированное внутри изображение тигра как символа духа автомобиля — сильного, мощного, грациозного.

Кроссовер TIGGO 7 PRO MAX доступен в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD. Минимальная стоимость с учётом актуальных программ — от 2 670 000 рублей.

Уже в базовой комплектации Active автомобиль прогрессивный и обладает высоким уровнем функциональности:

18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодная оптика, включая динамические указатели поворота, функция отсрочки выключения фар (Follow me home),

дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,

камера заднего вида в сочетании с задними датчиками парковки, ABS , ESC , электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold,

четыре подушки безопасности, полноразмерное запасное колесо,

датчики дождя и света, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95), 8 музыкальных динамиков, сдвоенная цифровая зона управления с изогнутой панелью диагональю по 2x12.3 дюйма, голосовое управление, навигация и многое другое.

Познакомьтесь ближе с обновленным кроссовером TIGGO 7 PRO MAX и выберите свою комплектацию в салоне официального дилера в Туле:

Официальный дилер Chery

Тула, Московское шоссе, 2-н

(4872) 70-80-70

chery-autoclass.ru

Группа компаний «Автокласс» отмечает 30-летие и в честь юбилея дарит автомобиль Chery.

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