  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мир в моей голове - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мир в моей голове

Мир в моей голове

Премьера:
25.07.2024
 
Режиссер:
Ким Да Хи
  
Жанр:
Анимационный, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Внутри каждого из нас сокрыта настоящая вселенная. За бурю эмоций и чувств молодой офисной работницы Юми отвечают специальные клетки, которые никак не могут договориться друг с другом. Каждую мысль и поступок кто-то контролирует: творческий Писатель спорит с неугомонной Тревогой, а заботливая Рациональность спасается от неразумного Транжирства. Однако никто из них еще не знает, что весь мир в голове Юми вот-вот перевернет самое сильное чувство из всех — любовь.

0
Касса
Водитель-олигарх
18 - 25 июля
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 - 25 июля
Люксор Тула
Лонки — великий обманщик
29 февраля - 27 июля
Майский
Мир в моей голове
25 июля, четверг 00:00
Люксор Тула
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 27 июля 2023
Майский
Джовик
27 декабря - 25 июля 2023
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.