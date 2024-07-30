Сыр, чёрная икра и пряники: 6 экскурсий-дегустаций с тульским вкусом

Фото из архива Myslo.

Экскурсии по Туле и области бывают не только интересными и познавательными, но ещё и очень вкусными! Собрали региональные производства, где вы сможете насытиться не только интеллектуально.

«Приокское»: дегустация чёрной икры

Рыбоводческое предприятие «Приокское» предлагает три экскурсии на производство чёрной икры: индивидуальную, групповую и экскурсию премиум-класса. В каждую из них входит дегустация икры и рыбы.

С групповой экскурсией вы отправитесь на осетровую ферму, а на премиум-экскурсии увидите процесс получения и засолки икры (только в рабочие дни по предварительной записи).

Адрес: г. Алексин, ул. Тургенева, 42.

Тел.: 8 (495) 565-33-14.

Стоимость экскурсии: для групп до 4 человек — 7050 руб. за группу; от 5 до 10 человек включительно — 1750 руб./ чел., от 11 человек — 1400 руб./ чел.

Возрастное ограничение: 0+.

ТМК: дегустация молочной продукции

Тульский молочный комбинат приглашает взглянуть на производство знаменитой тульской молочки. Вы узнаете, какой отбор проходит молоко перед созданием сыра, что такое сырное зерно (и какое оно на вкус!), как формируются сырные головы и зачем сотрудники предприятия ежедневно натирают их солью.

На дегустации можно попробовать целых пять сортов сыра Endorf и узнать немного о культуре его потребления.

Адрес: ул. Некрасова, 7.

Тел.: 8 (4872) 32−61−61 (доб. 580).

Стоимость экскурсии: 500 руб./чел.

Возрастное ограничение: 6+.

«Медовые традиции»: дегустация пряников

Какая дегустация в Туле обойдётся без пряника? В программе «Медовых традиций» — лепка пряника по уникальной форме, чаепитие с дегустацией тульских сладостей и вручение пряников, сделанных своими руками.

Гид расскажет вам о пряничном мастерстве, раскроет пять пряничных секретов, расскажет легенды и истории о тульском лакомстве. Для самых маленьких — игры и конкурсы, а всем участникам в конце дегустации — приятный сюрприз и сертификат об участии.

Адрес: ул. Скуратовская, 98.

Тел.: 8-962-272-48-43, 8 (4872) 50-35-03.

Стоимость экскурсии: от 750 руб./чел.

Возрастное ограничение: 6+.

Сыроварня Silverhoof: дегустация сыра и вина

Экскурсии проходят по выходным в 13.00. Вы посетите ферму, где вас будут ждать дружелюбные козочки с прекрасным аппетитом (их можно будет покормить сеном и яблоками!), увидите сыроварню, а потом поучаствуете в мастер-классе по приготовлению молодого сыра «Примо Сале».

На дегустации — весь ассортимент производства: сыры с белой плесенью и с промытой розовой корочкой, твердые и полутвёрдые сыры, шевры в масле с прованскими травами и помидорами, сыры с чедеризацией и многие другие. В расширенной версии экскурсии к сырам на дегустации добавятся четыре сорта ягодного вина.

Адрес: Тульская область, село Гремячее.

Тел.: 8 910 702-13-13.

Стоимость экскурсии: 1500-2500 руб./чел.

Возрастное ограничение: 6+ или 18+ (для расширенной версии экскурсии).

«Тула торговая»: дегустация смесных калачей

Экскурсия проходит мимо домов самых зажиточных купцов города. Гид расскажет, какую еду продавали в Туле, в каких питейных заведениях туляки просаживали деньги, в каких чайных устраивали заговоры.

В конце экскурсии вас накормят по дореволюционным рецептам тульских мастеров — смесными калачами на закваске, но уже с современными начинками. На выбор:

«Курочка Ряба» — калач с томленой в сливках курицей, луком и морковью;

«Сила богатырская» — калач с паштетом, зеленью и хрустящим огурчиком;

«Мамина дача» — калач с творожным сыром и запеченными с травами овощами;

«Тетя Сара» — калач с хумусом и грибами;

«Сырная душа» — калач с горгонзолой, сулугуни и брынзой.

Дегустация пройдет под чай из самовара.

Запись на экскурсию здесь.

Стоимость экскурсии: 1500 руб./чел.

Возрастное ограничение: 6+.

Пивоварня «Балтика»: дегустация хмеля

На знаменитой тульской пивоварне вы побываете в производственных цехах, узнаете секреты приготовления фирменных напитков и познакомитесь с новейшими технологиями, которые используют на производстве.

Для групп от 10 человек проводится учебная экскурсия — для студентов вузов, техникумов, колледжей, слушателей курсов повышения квалификации и других образовательных программ. Также «Балтика» приглашает на ознакомительную экскурсию — это вариант экскурсии с дегустацией.

Только для совершеннолетних!

Адрес: Одоевское шоссе, 85.

Тел.: 8 (4872) 32-99-10.

Стоимость экскурсии: бесплатно для учебных групп.

Возрастное ограничение: 18+.