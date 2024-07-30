30 июля: чемпионат мира по огуречному хрусту и шашлыки на "Звезде смерти"

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Небо стало серым. Сегодня в Туле небольшой дождь и пасмурно, воздух прогреется до +20 градусов.

В Кировской области прошел Чемпионат мира по хрусту огурцов в рамках праздника «Истобенский огурец». Победу одержал студент из Египта Ахмед Салах, продемонстрировав результат в 70,9 децибел.

За титул чемпиона соревновались представители 13 стран, в том числе Бангладеш, Танзания, Йемен, Индия, Китай, Россия, Сенегал, Сирия, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Громкость хруста участников измерялась с помощью специального микрофона.

Победителю Чемпионата в качестве награды местные чиновники вручили дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца».

Сегодня слушаем ЛСП, ADA — Лимонад.

Любители "Звездных войн" теперь могут почувствовать себя частью вселенной Джорджа Лукаса даже у себя во дворе. Мастера фирмы Firecup создали декоративный очаг-сферу в форме космической станции "Звезда смерти" - главного оружия Империи.

Очаг, весом в 75 килограммов, выполнен в стиле хай-тек и обладает смещенным свободным пространством внутри, через которое "вырывается" пламя, создавая иллюзию космического сражения. Мангал устойчив и безопасен для использования, а зола остается в специальном отсеке.

"Звезда смерти" - не единственное творение Firecup. В ассортименте фирмы представлены очаги с ежиком в тумане, маленьким принцем, "Игрой престолов" и даже в виде мины. Цена за космический мангал составляет 150 тысяч рублей.

Мы окружены предметами, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы знаем их цвет, форму и назначение, не задумываясь о них. Но иногда случается что-то неожиданное - предмет, который мы привыкли видеть определенным образом, вдруг меняется, заставляя нас взглянуть на него по-новому.

Эта фотоподборка демонстрирует, как знакомые вещи могут преобразиться, став непривычными, даже странными. Обычные предметы предстают в необычном свете, заставляя нас задуматься об относительности наших представлений о повседневности.

Неординарного настроения!