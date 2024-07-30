День пряника
3 августа в ремесленном дворе «Добродей» пройдет IX Всероссийский фестиваль «День пряника».
На празднике выступят коллективы и солисты, которые уже полюбились тульской публике, а также новые исполнители, с творчеством которых гостям фестиваля еще предстоит познакомиться.
Весь день будут работать фотозоны «Книга пряничных рекордов», «Зайчики в трамвайчике», «День пряника», интерактивная выставка «Самоварный поезд».
В программе:
11.00–19.00 Работа фестивальных площадок «Тульский край — пряничный рай», «Харчевный ряд» и «Сувениры и мастер-классы»;
11.00–18.00 Детские интерактивные программы на площадке «Любимые прянички»;
12.00–12.30 Торжественное открытие фестиваля;
12.30–13.00 Шоу барабанщиков CRAZY ARMY DRUM SHOW;
13.00–14.00 Концерт группы «Комиксы» г. Тула;
14.00–15.00 Кубок мастеров «Пряничный триатлон» (соревнование семейных команд);
14.00–16.00 Квест «Кросс-вопрос»
15.00–16.00 Концерт группы «Ягода» г. Москва;
16.00–16.30 Выступление финалистки проекта «Перепой звезду» на Первом канале Ольги Савосиной;
16.30–17.30 Концерт группы «Елки-Палки» г. Белгород;
17:30–18:00 Торжественное закрытие фестиваля;
18.00–19.00 Концерт группы «Обух» г. Тула.
Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б. 0+