Мигрень, бруксизм или защемление нерва: как избавиться от головной боли?

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Тульская клиника «Эксперт» внедрила передовые методы лечения и помогает пациентам избавляться от головной боли даже тогда, когда другие специалисты бессильны.

«У меня болит голова» — сложно найти человека, который ни разу не сталкивался с этим состоянием. Разница лишь в силе и длительности недомогания. В некоторых случаях никакие привычные способы избавления от боли не помогают, и она не прекращается по нескольку дней. Человек выпадает из привычного ритма жизни.

Обращения за помощью к терапевту или другому врачу узкой специализации зачастую не дают ответа на вопрос: в чем же причина? А все потому, что требуется комплексный и более действенный подход. Его может обеспечить врач-алголог, специализация которого как раз направлена на диагностический поиск и избавление пациента от любого вида боли.

Сергей Попов, нейрохирург, алголог клиники «Эксперт»:

— Цефалгия — головные боли различного генеза — значительно снижают качество жизни пациента. Поэтому важно найти истинную причину ее возникновения. Для многих врачей головные боли — это terra incognita (с лат. — неизвестная земля), и не потому что они некомпетентны, а потому что требуется комплексный подход с применением научных знаний врачей различных специальностей. Если пациента ведет только невролог, то он применяет стандартные походы к лечению, назначает зачастую обезболивающие и ноотропные препараты. При этом не установит истинную причину боли. Многие пациенты самостоятельно обращаются в аптечные сети, где фармацевт предлагает известные обезболивающие препараты, что вызывает в конечном итоге формирование абузусной головной боли, требующей особого подхода к лечению. Чтобы достичь положительного результата пациента должен вести врач, который понимает, какие боли существуют, как характеризуются, сколько длятся. Алголог знает об этом, а значит может помочь эффективно и быстро.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Алгологи имеют четкое понимание о причинах возникновения головных болей.

Российская ассоциация лечения боли России под эгидой профессора Марины Игоревны Корешкиной инициировала организацию сети кабинетов головной боли в нашей стране. Прием в них ведет алголог. Такой кабинет был создан и в структуре клиники «Эксперт».

Кластерные (очень острые) головные боли, мигрени, атипичные лицевые боли, — в клинику «Эксперт» можно обратиться для избавления от любого вида боли в области головы.

— С каждым новым пациентом проводится подробная беседа, выясняется частота приступов, особенность их возникновения, длительность, локализация боли, ранее проведенная терапия. После этого составляется индивидуальный план обследования, чтобы клинически определить причину недуга и оказать необходимую помощь-в том числе интервенционную, — Сергей Попов.

Одна из самых распространенных видов головной боли — мигрень. Она может проходить как единичный приступ, так и проявляться хроническим состоянием.

— Мигрень — это тяжелое бремя для пациента. Из-за частых приступов он на длительное время выпадает из обычной жизни. Это и нагрузка на систему здравоохранения: пациента на больничном листе ведут длительное время, назначают капельницы, расходуются бюджетные средства, но нужного результата могут не достичь. У меня есть пациенты, которые из 30 дней в месяце испытывают боль 25. Долгое время они ходили по неврологам, чтобы подобрать лечение, но ничего не выходило.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В клинике «Эксперт» есть полный комплекс методов для ведения таких пациентов. После диагностического этапа определяют поддерживающую терапию, включающую в том числе модуляцию образа жизни и подбор препаратов, которые будут контролировать частоту приступов. Сейчас в протокол клинических рекомендаций по лечению хронической мигрени включено введение ботулотоксина по протоколу PREEMPT и введение моноклональных антител к рецептору CGRP. Ботутоксин применяют для устранения спастики, коррекции тонуса сосудов и нервно-мышечной проводимости. Введение препарата по стандартным точкам помогает существенно снизить количество приступов, либо полностью их исключить. Это далеко не единственный метод, применяемый в кабинете головной боли в клинике «Эксперт». Вариантов лечения много и в каждом случае все подбирается индивидуально.

Алголог знает и о том, как помочь при поражениях затылочного нерва, цервикогенной головной боли и фармакорезистентных

головных болях.

— В этом случае мы используем как блокады, так и, при наличие показаний, проводим современную радиочастотную денервацию — миниинвазивная нейрохирургическая операция. Она позволяет вернуть пациенту качество жизни, — пояснил Сергей Попов. — Пациентам с резистентными головными болями помогаем путем выполнения процедуры нейромодуляции.

Бруксизм, спазм жевательной мускулатуры — отдельное направление алгологии. Эти нарушения вызывают лицевую боль и нарушение прикуса.

— Таких пациентов мы ведем совместно со стоматологами и ревматологами, устраняем спастику ботулином, назначаем поддерживающую терапию, стоматологи формируют правильный прикус, подбирают элайнеры— пояснил Сергей Попов.

В центр боли клиники «Эксперт» может обратиться пациент с любым видом боли. Здесь найдется решение проблемы!

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