В потоке трех стихий
Премьера:
25.07.2024
Режиссер:
Ирина Гобозашвили
Актеры:
Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Илья Аксенов, Артем Сильченко, Александра Нижегородова
Жанр:
Детективы, Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
12+
Когда-то у Влада Фокина было все — спортивная карьера по прыжкам в воду, большое будущее, Олимпийские игры, лучший друг. Но сейчас он переживает кризис, и неизвестно, как бы он закончился, если бы к нему не пришли следователи с необычным предложением. Он должен принять участие в соревновании по клифф-дайвингу и помочь им вычислить грабителей среди экстремалов-любителей. Влад отправляется в Крым и помимо всего прочего встречает там бывшего лучшего друга, который каким-то образом связан с преступниками. Как именно — это ему и предстоит выяснить, а заодно наладить свою жизнь и вернуть стремление к соревнованиям.
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