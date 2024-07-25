В потоке трех стихий

Премьера: 25.07.2024

Режиссер: Ирина Гобозашвили

Актеры: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Илья Аксенов, Артем Сильченко, Александра Нижегородова

Жанр: Детективы, Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 12+

Когда-то у Влада Фокина было все — спортивная карьера по прыжкам в воду, большое будущее, Олимпийские игры, лучший друг. Но сейчас он переживает кризис, и неизвестно, как бы он закончился, если бы к нему не пришли следователи с необычным предложением. Он должен принять участие в соревновании по клифф-дайвингу и помочь им вычислить грабителей среди экстремалов-любителей. Влад отправляется в Крым и помимо всего прочего встречает там бывшего лучшего друга, который каким-то образом связан с преступниками. Как именно — это ему и предстоит выяснить, а заодно наладить свою жизнь и вернуть стремление к соревнованиям.