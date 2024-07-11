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Астрал. Ночной кошмар

Астрал. Ночной кошмар

Премьера:
11.07.2024
 
Режиссер:
Сидхарта Тата
  
Актеры:
Девано Данендра, Кейся Левронка, Миха Эрнан, Буди Рос, Фаджар Нугра, Рату Фелиша, Кики Нарендра
  
Жанр:
Триллер, Фэнтези, Ужасы
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и ставит под угрозу девушку Респати, ему нужно научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон — не самое сложное. Куда сложнее, изменив его, выбраться обратно, ведь для этого нужно разгадать тайны сомнии.

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