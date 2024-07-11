Астрал. Ночной кошмар
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Сидхарта Тата
Актеры:
Девано Данендра, Кейся Левронка, Миха Эрнан, Буди Рос, Фаджар Нугра, Рату Фелиша, Кики Нарендра
Жанр:
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Продолжительноcть:
112 минуты
Возрастные ограничения:
18+
После гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и ставит под угрозу девушку Респати, ему нужно научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон — не самое сложное. Куда сложнее, изменив его, выбраться обратно, ведь для этого нужно разгадать тайны сомнии.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 июля, пятница
|
19:40
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|
19:40
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|
19:40
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
12 июля, пятница
|Люксор Тула
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
00:25
13 июля, суббота
|Люксор Тула
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
00:25
14 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
20 июня - 14 июля
1 июня - 13 июля
31 мая - 12 июля
11 мая - 10 июля 2023
6 - 17 июля
26 мая - 10 июля