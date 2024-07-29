Кик Фифыч ищет дом

В добрые руки пристраивается молодой котик. Фифычу около восьми месяцев. Он жил в семье, но его выбросили на улицу.

Сейчас он здоров, обработан от паразитов, вакцинирован и кастрирован. Готов найти новых хозяев.

Отдается с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Возможна доставка до дома.

Все вопросы по тел. 8-996-432-90-92 (Алина).

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