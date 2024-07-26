Звуковая изоляция: как наушники влияют на восприятие окружающего мира.

Музыка и аудиоконтент — это прекрасный способ дополнить свою прогулку новыми эмоциями, но помните, что это создает определенный риск вашей безопасности.



В современном мире многие из нас не представляют свою жизнь без наушников. Погружаясь в музыку или аудиоконтент, мы часто не замечаем звуки из окружающей среды, такие как шум автомобилей, звон телефонов или людей на самокатах, которые едут на большой скорости. Это особенно актуально для пешеходов, которые переходят дорогу или двигаются по оживленным улицам. Недостаточное внимание к окружающим звукам может привести к несчастным случаям и авариям.



Более того, использование наушников на улице может создать у человека иллюзию изоляции от окружающего мира, что может привести к утрате контакта с реальностью. Важно помнить, что наше внимание должно быть сосредоточено не только на звуках, но и на визуальных сигналах и событиях вокруг нас.





Оказывают ли современные устройства влияние на концентрацию, внимание и умственные способности человека?



«Могут, если они используются во время занятий или работы», — рассказывает биоэколог Иван Бахмат — «Высокая громкость в наушниках вредит барабанной перепонке и приводит к нарушению ее работоспособности и ослаблению ее функций».





Студентка кафедры психологии Тульского государственного университета, Александра Коновалова поделилась своим мнением на этот счёт с психологической точки зрения.



«Всё зависит от громкости музыки и её жанра. Существуют исследования, которые показали, что при прослушивании музыки человек хорошо запоминает информацию и концентрирует внимание. Но при том условии, если человек параллельно не будет воспринимать и анализировать слова песни, поэтому лучше подходит музыка без слов » — рассказала нам Александра.



Так же она добавила, что основным фактом является привычка людей постоянно повышать громкость из-за шумной обстановки. Человек адаптируется к громко звучащей музыке и продолжает слушать её на постоянной основе. Длительное прослушивание на высокой громкости может вызвать повреждение слуха, головную боль и повышенную раздражительность.



Что же делать? Например, можно уменьшить громкость звука в наушниках, чтобы сохранить способность слышать окружающие звуки. Также стоит периодически делать паузы в прослушивании аудиоконтента, чтобы быть более внимательным к происходящему вокруг.



Соблюдая меры предосторожности и оставаясь бдительными, мы сможем наслаждаться музыкой, не подвергая себя опасности!



Авторы текста Журавлёва Софья, Мандрикова Жанна.

