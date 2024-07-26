Доступ к вашим данным за час: откровения взломщика

Сегодня мы поговорим с разработчиком Николаем Садчиковым, который создает современные приложения и программы. Он расскажет, как пришел в профессию, какие проекты ему нравятся и какие технологии он использует. Узнайте, как он справляется с трудностями и что его вдохновляет в работе!



Кто такой разработчик ?

Разработчик — это специалист, который занимается созданием, тестированием и поддержкой программного обеспечения. Работа включает различные этапы разработки.

Как вы начали свою карьеру в программировании? Что вас привлекает в этой профессии, а что бесит?

Интерес к программированию начал зарождаться у меня еще с первого курса колледжа, на тот момент я пытался разрабатывать сайтики, различных ботов. Вдохновило меня то, что многое, что я придумывал у себя в голове - мог тут же реализовывать. Это действительно непередаваемые эмоции, когда ты впервые пытаешься написать какой-либо сайт и видишь, как он по каркасам начинает у тебя наполняться и оживать. Спустя год самостоятельного изучения я начал откликаться на hh, отклонений получал, как ни странно, много, но в один момент моё резюме заинтересовало одного из российских банков, в котором дальше и начался мой первый коммерческий опыт в этой профессии.

Расскажите о самом запоминающимся проекте. Почему именно он вам запомнился?

Все в том же банке занимались с командой разработкой админки для корпоративного портала(Администратор корпоративного портала – пользователь, который администрирует уже настроенный и сданный в эксплуатацию портал). Естественно, там было слишком много информации обо всем, следовательно из этого родилась задачка сжать около пяти миллионов записей с базы данных, чтобы они корректно попадали в админку и не загружали трафик пользователей.

Как вы справляетесь с дедлайнами и стрессовыми ситуациями на работе?

Мы с коллегами пользуемся методикой Agile, где наша конкретная задача разбивается на двухнедельные спринты, ежедневно отчитываемся перед руководителем проекта о проделанной работе и пользуемся с коллегами различными таск трекерами(Таск-трекер — это специальный сервис для отслеживания выполнения задач), которые напоминают нам об истечении срока задачи. А по поводу стрессовых ситуаций, то важно дать себе возможность абстрагироваться от гаджетов в свободное от работы время, можно провести время с семьей или друзьями и дать голове отдохнуть от большого количества обработанной информации. В процессе работы нельзя забывать о перерывах, желательно раз в час стараться делать перерывы, чтобы отвлечь себя и снять напряжение с глаз.

Расскажите о сложностях работы в профессии.

Одна из распространенных сложностей в профессии - это постоянное обучение, ведь технологии не стоят на месте и каждую неделю или месяц то, что мы используем в работе обновляется, естественно, чтобы быть актуальным на рынке, нужно быть в курсе всех нововведений и постоянно учиться.

Какие языки программирования вы знаете и какие из них вы предпочитаете использовать в своей работе и почему?

Знаю я следующие языки программирования- это Python и JavaScript/TypeScript, основным в моей работе является последний, мы используем его в команде для создания своих и коммерческих проектов.

Программистом может стать только математик? Какие навыки, помимо технических, вы считаете важным для программиста?

Совсем нет, но знание математики в некоторых случаях действительно облегчит некоторые нестандартные задачи в работе, но если знаний в математике нет, то это не повод опускать руки. Для будущего разработчика важно уметь работать в команде, ведь работая в комании вы не будете разрабатывать какое-либо приложение в одиночку, вам постоянно придется коммуницировать с коллегами, оценивать их решение. Такое погружение в разработку значительно улучшит прогресс выполнения поставленных задач. Так же отмечу, что важно иметь аналитический склад ума, так как при разработке важно систематизировать и анализировать информацию, оценивать то или иное решение в команде и уметь быстро решать нестандартные задачи.

Почему ошибка именно 404?

Возможно отвечу слишком банально, но других объяснений я не вижу. Ошибка 404 означает, что сервер, к которому вы обращаетесь при посещении того или иного сайта ничего не нашел по указанному адресу, обычно это случается, если ресурс или сайт не найден или адрес был некорректно указан, если говорить простыми словами, то сервер просто ничего не нашел. А 404 потому, что все серверные ошибки в пределах 4** относятся к клиентским, следовательно 404 - порядковый номер ошибки

Зачем нужна мобильная версия сайта?

Ну представьте, что сайт, который был разработан под компьютерные мониторы и попытаемся засунуть в экран мобильного. телефона, я уверен, что пользователь на таком сайте долго не задержится, ведь вся информация будет разбросана по экрану, вам просто будет неудобно пользоваться им. Для решения этой проблемы стали вверстать мобильные версии сайтов.

Что делать, если баги не фиксятся?

Ну по моей памяти они всегда фиксились, какими бы сложными в решении они не были, ведь другого выбора у разработчика просто нет.

Насколько сложно сейчас устроится в бигтех компанию?

Новичкам устроиться куда сложнее, только если через стажировку, но важно понимать, что рынок разработчиков сейчас достаточно велик и конкуренция очень большая, поэтому на стажировку также попадут не все откликнувшиеся на нее, для разработчиков поопытнее уже полегче, но конкуренцию все-таки еще раз упомяну.

Какие книги или ресурсы вы порекомендуете для начинающих программистов?

Книги по языкам программирования советовать будет глупо, ведь каждый изучает свой, под свои конкретные задачи, а вот из общих мог бы порекомендовать такие книги, как "Чистый код" (Роберт Мартиин), "Грокаем алгоритмы" (Адитья Бхаргава) и "Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка" (Клеппман Мартин), а так же различные курсы и ролики по программированию на YouTube, а для изучения по алгоритмам можно просмотреть шикарные лекции от Гарвардского университета "CS50" (Есть на русском языке)

Разработка как-либо связана с информационной безопасностью?

Конечно! Мы, как разработчики, в первую очередь должны быть ответственными за то, что продукт, который мы разработали безопасен. Нам приходиться писать свои тест-кейсы, которые имитируют действия реальных пользователей, чтобы до релиза понять, какие уязвимые места содержит приложение.

Были ли вы участником взлома какого-либо сервиса?

Да, но все это конечно же легально. На втором моем рабочем месте была и есть услуга "Тестирование на проникновение", так вот, был у нас один кейс, обратилась за услугой одна не малоизвестная компания. Мы с ребятами начали тестировать их сервис и умудрились за час попасть с их официального сайта прямиком на сервер, откуда могли совершать абсолютно любые действия, хоть снести его… Но делать этого мы конечно же не стали, сообщили заказчику об уязвимости и вскоре они её устранили.

В каком проекте вам было тяжело участвовать?

Был у нас проект связанный с видеозвонками и конференциями, я на тот момент еще набирался опыта и совсем не был знаком с технологиями передачи потоковых данных, вот тогда и началась борьба с самим собой…Было очень тяжело, опускались руки, возникало множество ошибок, но в конечном итоге все получилось и сервис увидел своих первых пользователей.

Используете ли вы свои навыки в личных целях?

Мне кажется, что любой разработчик когда-то разрабатывал какие-либо приложения для себя или на заказ. В свободное от работы время я беру различные заказы на разработку скриптов, веб-сервисов, вот такое приятное хобби.



Авторы текста Рыбакова Ариана, Баженова Анна, Матвеева Дарья.