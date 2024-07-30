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Открытое первенство по пляжному регби

Открытое первенство по пляжному регби

4 августа на территории базы отдыха «Шахтер» состоится открытое первенство по пляжному регби среди мужских команд.

Программа соревнований:

  •  12.00-13.00 регистрация команд
  •  13.00-15.00 игры в группах, плей-офф
  •  15.00-15.30 церемония открытия соревнований
  •  15.40-18.00 финальные игры
  •  18.30-19.00 церемония награждения и закрытия
Где и когда?
Шахтер, пансионат
Бунырево , Тульская область, деревня Бунырево
4 августа 2024, воскресенье
13:00
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