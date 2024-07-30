Открытое первенство по пляжному регби
4 августа на территории базы отдыха «Шахтер» состоится открытое первенство по пляжному регби среди мужских команд.
Программа соревнований:
- 12.00-13.00 регистрация команд
- 13.00-15.00 игры в группах, плей-офф
- 15.00-15.30 церемония открытия соревнований
- 15.40-18.00 финальные игры
- 18.30-19.00 церемония награждения и закрытия
Где и когда?
Бунырево , Тульская область, деревня Бунырево
4 августа 2024, воскресенье
13:00
6 июля - 7 августа
1 - 7 августа
8 - 14 августа
8 - 15 августа
25 июля - 7 августа