Цена предсказания: зачем туляки обращаются к тарологам и сколько готовы заплатить

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На фоне неопределенных экономических перспектив гадание на картах Таро стало популярной услугой у жителей Тульской области. Многие объявления на «Авито» касаются тарологов — «экспертов», которые не только предскажут вам будущее на год, но и обучат мистическому ремеслу. Похоже, туляки не упускают свое «окно возможностей», ведь учиться на ногтевого мастера уже не так модно, как несколько лет назад.

Что по ценам?

Стоимость сессии у таролога может начинаться от 500 рублей за «ответ на один вопрос», а заканчиваться где-то в заоблачных высотах — при условии, что личность предсказателя как следует распиарена в платежеспособных кругах.

Средняя цена — 3 тысячи рублей за час гадания. Практически каждый практикующий таролог рано или поздно обзаводится учениками и собственной «школой тарологии». Чтобы отучиться на таролога, нужно вложить от 2 до 10 тысяч рублей минимум. Если посмотреть программы разных онлайн-школ, то их продолжительность сильно отличается. У кого-то — месяц, а у кого-то — три или даже больше. Причем чаще всего обучение проводят именно онлайн.

— Можно подумать, без «корочки» нельзя научиться гадать. Можно. Но это займет намного больше времени, работы над ошибками и блужданий в потемках, в какую сторону смотреть, где найти самоучитель или готовые инструкции. Сейчас дефицит не количества информации, а ее качества, — пишет таролог Елена Пан.

— Спустя годы такого труда, у кого-то — слез, ошибок, разочарований, денег и терпения таролог имеет право считаться не просто гадалкой. Это микс психолога, аналитика, коуча и прогностика. Это полноценная профессия, труд, который должен оплачиваться и цениться, — подчеркивает Елена.

— Каждый таролог сам определяет, брать за свою работу деньги или нет. В основном никто не делает предсказания за «спасибо». За себя могу сказать, что я регулярно обучаюсь, докупаю материалы по Таро и развиваюсь в этой сфере. Обучения, книги, колоды стоят не три копейки, это вложения в себя и свои знания, которые должны окупаться. Для таролога это такой же источник дохода и работа, как для любого другого человека, — рассказывает Myslo таролог Лилия Устенко (Instagram запрещен на территории РФ).

Эзотерика — это не для всех

По словам Лилии, в работе таролога все-таки нужно иметь определенные способности. Недостаточно просто уметь «читать» карты.

— Эзотерика — это не для всех. Кто-то будет наиболее успешен на руководящих должностях, кто-то — в роли мамы и домохозяйки, кто-то — в роли эзотерика/астролога. К слову, людей с достигаторскими, управленческими способностями редко интересует эзотерика. Они больше полагаются на логику, расчет, а не на интуицию, — считает таролог.

Для работы тарологу достаточно одной единственной колоды. Качественно напечатанная на хорошем картоне, она может стоить 2–2,5 тысячи. Главный инструмент предсказателя — его разум и умение толковать символы сообразно вопросам клиента.

— Сейчас все больше замечаю, что люди стали копаться в себе, своих желаниях, возможностях, хотят лучше узнать себя, свои слабые и сильные стороны. Они прибегают к различным методам самопознания: Таро, астрология, матрица души, дизайн человека, — рассказывает Лилия.

Таролог может оказывать на человека не менее сильное воздействие, чем врач, уверена другой тульский таролог Мария. По ее словам, очень часто на сеанс приходят мнительные люди, которые надеются найти опору в картах.

— Часто клиенты обращаются к Таро, когда у них случаются какие-то неприятности в жизни. Они приходят, чтобы услышать, что у них все еще есть будущее и жизнь продолжается. Чаще всего это неуверенные в себе люди, которым проще скинуть ответственность на карты, чем принять собственное решение, — отметила Мария.

Тарологов в штат!

Многие тарологи уверены в перспективности своей профессии и в том, что спрос на их услуги будет только расти. Сейчас некоторые крупные инвесторы вкладывают деньги в мобильные приложения, которые основаны на прогнозах Таро. А работодатели стали нанимать тарологов в штат.

— Таролога ищут в службу привлечения сотрудников, в его задачу входят консультации на гадальных картах с кандидатами на работу в фирме, определение талантов работников по карточным раскладам. В компаниях рассчитывают, что таролог станет тем специалистом, который поможет наладить коммуникацию между работниками разных возрастов, — пишет «Деловой Петербург».

По словам руководителя пресс-службы hh.ru СЗФО Марии Бузуновой, в 2023 году в России было открыто более 100 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг. Это в три раза больше, чем в 2022-м. Подавляющее большинство (70%) таких вакансий открыты работодателями из Москвы, 20% — в Петербурге. В других городах пока еще встречаются единичные предложения.

Психологический ход?

Как рассказала Myslo психолог Анна Ахмерова, предсказания тарологов снижают у человека тревожность, связанную с неопределенностью. Правда, ненадолго:

— Вот пришёл человек с вопросом к тарологу: «Я выйду замуж?» Таролог говорит: «Такая вероятность есть, но не в этом году». И клиент вроде рад, что ответ положительный. Но остаётся столько неопределенностей, с которыми ему как-то надо справиться. И тут возвращается тревожность. Внешние опоры — очень ненадежная история.

Когда человек обращается к картам с вопросом, то он получает интерпретацию таролога и инструкцию, как ему действовать. Психологи не дают инструкций, они помогают человеку самостоятельно найти выход из ситуации, взять ответственность за принятые решения на себя. Люди просто склонны к магическому мышлению. Разница между тарологом и психологом: переложить ответственность — взять ответственность; внешние опоры — внутренние опоры.

В любом случае выбор верить предсказаниям тарологов или нет остается за каждым.

А вы, читатели Myslo, верите в предсказания карт Таро и обращались ли к тарологам?