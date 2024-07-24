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Росстат: в России не осталось семей, испытывающих нехватку денег на еду
Фото: ru.freepik.com.

Росстат: в России не осталось семей, испытывающих нехватку денег на еду

По мнению экспертов, люди стали лучше жить впервые с 2004 года.

В России впервые не осталось семей, которым не хватает средств на покупку еды, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

По их данным, число людей, у которых достаточно средств для удовлетворения всех своих потребностей, находится на многолетнем максимальном уровне. Впервые с 2004 года в 2023 году российские семьи не заявляли о нехватке денег на еду. В прошлом году таких семей было 0,1% от общего числа, а 20 лет назад — 4,4%.

За последний год стало больше домохозяйств, способных приобретать все необходимые товары и услуги. Показатель вырос до 3,4% по сравнению с прошлогодними 2,7%. 

В 2023 году количество семей, способных купить еду и одежду, но не автомобиль выросло до 36,6%. Семей, которые могут покупать продукты питания, но испытывают затруднения с приобретением одежды и оплатой коммунальных услуг, стало 11,2% против предыдущих 12,9%.

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Автор:
сегодня, в 17:00 −2
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