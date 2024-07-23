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Путин присвоил певцу SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ
Фото Дианы Федоровой.

Путин присвоил певцу SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ

Артиста наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры.

Певцу SHAMAN’у (настоящее имя — Ярослав Дронов) присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Документ опубликован 22 июля на портале правовых актов.

Дронов был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В указе 32-летний SHAMAN представлен как «артист-вокалист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)».

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Сам Дронов узнал о присвоении почетного звания во время концерта в Сочи.

«Служу России!» — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце июня Евросоюз внес Ярослава Дронова в санкционный список. В обосновании этого решения указывалось, что певец «поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Затем видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт музыканта. Сам певец заявил, что канал подвергся блокировке за то, что он — русский. Несколько дней назад SHAMAN провел митинг-концерт перед посольством США в Москве. Выступление, по его словам, стало его ответом на блокировку YouTube-канала.

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Автор:
сегодня, в 09:50 −6
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