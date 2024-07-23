Путин присвоил певцу SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ

Фото Дианы Федоровой.

Певцу SHAMAN’у (настоящее имя — Ярослав Дронов) присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Документ опубликован 22 июля на портале правовых актов.

Дронов был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В указе 32-летний SHAMAN представлен как «артист-вокалист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)».

Сам Дронов узнал о присвоении почетного звания во время концерта в Сочи.

«Служу России!» — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце июня Евросоюз внес Ярослава Дронова в санкционный список. В обосновании этого решения указывалось, что певец «поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Затем видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт музыканта. Сам певец заявил, что канал подвергся блокировке за то, что он — русский. Несколько дней назад SHAMAN провел митинг-концерт перед посольством США в Москве. Выступление, по его словам, стало его ответом на блокировку YouTube-канала.