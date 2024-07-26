6 лучших комментариев: 19 июля - 26 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Путин присвоил певцу SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ
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В Новомосковске демонтировали памятник А. С. Пушкину
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Росстат: в России не осталось семей, испытывающих нехватку денег на еду
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Дмитрий Миляев пригрозил чиновникам увольнением за неподготовленные пляжи
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В Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за информацию о нелегальных мигрантах
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Туляки пожаловались на заросшую репейником детскую площадку
Лучший комментатор этой недели - ...