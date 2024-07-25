Список подозреваемых

Премьера: 25.07.2024

Режиссер: Асиф Акбар

Актеры: Мел Гибсон, Нора Зехетнер, 50 Cent, Брайан Ван Холт, Уэстон Кейдж, Спайс Уилльямс-Кросби, Габриелла Хок, Бренна Мари Нараян, Лило Байер, Майкл Сироу

Жанр: Боевик, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Лучшие агенты ФБР и полиция разыскивают серийного преступника, жестоко убившего 11 женщин. След удается взять только детективу Ортега, но после того, как пропадет его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.