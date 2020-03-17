Сват, брат, деверь… Кто ты?
Мероприятие отменено.
20 марта в Богородицком дворце-музее состоится музейное занятие «Сват, брат, деверь… Кто ты?»
Участники ознакомятся с особенностями семейных отношений в зависимости от эпох и сравнят домашние обязанности членов крестьянской семьи XIX века с современностью. Научный сотрудник расскажет, что означают слова «сват», «деверь», «кум», «шурин», «тесть», «свекор» и многие другие. Слушателям предлагается разобраться с названиями дальних и некровных степеней родства, назвать семейные праздники и традиции. В программе встречи — увлекательные викторины.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
20 марта 2020, пятница
15:00
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
12 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽