Мероприятие отменено.

20 марта в Богородицком дворце-музее состоится музейное занятие «Сват, брат, деверь… Кто ты?»

Участники ознакомятся с особенностями семейных отношений в зависимости от эпох и сравнят домашние обязанности членов крестьянской семьи XIX века с современностью. Научный сотрудник расскажет, что означают слова «сват», «деверь», «кум», «шурин», «тесть», «свекор» и многие другие. Слушателям предлагается разобраться с названиями дальних и некровных степеней родства, назвать семейные праздники и традиции. В программе встречи — увлекательные викторины.

Стоимость: 100 р.