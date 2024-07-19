С 19 по 21 июля в Веневском районе (село Петропавловское) на экокурорте «Золотой город» пройдет исторический фестиваль «Былинный берег».



Фестиваль посвящен истории Древней Руси и её соседей IX-XI веках, становлению и развитию древнерусского государства и Волжского торгового пути.



Посетители фестиваля смогут посмотреть настоящее побоище, вместе прокатиться на ладьях, а также узнать намного больше о древних ремеслах и попробовать себя в искусстве стрельбы из лука.



На фестивале выступят: Нейромонах Феофан, «Мельница», Radio Tapok, а также «Калинов мост» и многие другие.



Для любителей истории будет вести работу лекторий, выступать на мероприятии будут известный историк Клим Жуков, блогер Дмитрий Пучков и многие другие.