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Былинный берег

Былинный берег

С 19 по 21 июля в Веневском районе (село Петропавловское) на экокурорте «Золотой город» пройдет исторический фестиваль «Былинный берег».

Фестиваль посвящен истории Древней Руси и её соседей IX-XI веках, становлению и развитию древнерусского государства и Волжского торгового пути.

Посетители фестиваля смогут посмотреть настоящее побоище, вместе прокатиться на ладьях, а также узнать намного больше о древних ремеслах и попробовать себя в искусстве стрельбы из лука.

На фестивале выступят: Нейромонах Феофан, «Мельница», Radio Tapok, а также «Калинов мост» и многие другие.

Для любителей истории будет вести работу лекторий, выступать на мероприятии будут известный историк Клим Жуков, блогер Дмитрий Пучков и многие другие.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское , улица Степная, 19
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