Ночной забег, вечеринка нулевых и матч «Арсенала»: выходные в Туле

Забег «Ночная Тула»
Где: Площадь Ленина.
20 июля на площади Ленина стартует традиционный забег «Ночная Тула». Для участников подготовлены дистанции в 300 м, 600 м, 1 км, 5 км и 10 км.
«Арсенал» — «Камаз»
Где: Центральный стадион.
20 июля «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Камаз» из города Набережные Челны.
Нулевые&90’s | Проект Х
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 400 руб.
19 июля в Concert Hall пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Проект Х».
Вместе мы погрузимся в атмосферу фильма «Проект Х» с помощью саундтреков, поп-панк мотивов и самой яркой поп-музыки всех времен: от Britney Spears до Агутина.
Лето в кедах
Где: Кластер «Октава».
21 июля в «Октаве» пройдет вечеринка «Лето в кедах».
STEP X SCALLY MILANO
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 899 руб.
20 июля в Concert Hall выступят STEP и SCALLY MILANO.
День змей в Тульском экзотариуме
Где: Тульский экзотариум.
20 и 21 июля Тульский экзотариум приглашает всех на свой главный праздник — День змей.
Былинный берег
Где: Веневский район (село Петропавловское), экокурорт «Золотой город».
С 19 по 21 июля в Веневском районе (село Петропавловское) на экокурорте «Золотой город» пройдет исторический фестиваль «Былинный берег».
Фестиваль посвящен истории Древней Руси и её соседей IX-XI веках, становлению и развитию древнерусского государства и Волжского торгового пути.
В кругу семьи
Где: Центральный парк.
20 июля в Центральном парке пройдет фестиваль северной ходьбы «В кругу семьи». Посетителей ждет большая развлекательная программа.
Сказки деда Филимона
Где: Одоев.
20 июля в Одоеве пройдет VII фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона».
Полная программа по ссылке.
Выставка собак
Где: г. Тула, Ленинский р-н, с. Высокое, д.125, «Петушки».
21 июля в Туле пройдет выставка собак.
Счастливые дни
Где: Тульский камерный драматический театр.
21 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека.