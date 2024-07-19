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Ночной забег, вечеринка нулевых и матч «Арсенала»: выходные в Туле
Второй автор: Мухина Мария

Ночной забег, вечеринка нулевых и матч «Арсенала»: выходные в Туле

А еще День змей в Тульском экзотариуме, выступление SCALLY MILANO и фестиваль северной ходьбы — в нашем обзоре выходных.

Забег «Ночная Тула»

Когда: 20 июля, суббота, 22.30.
Где: Площадь Ленина.
 

Забег «Ночная Тула»

20 июля на площади Ленина стартует традиционный забег «Ночная Тула». Для участников подготовлены дистанции в 300 м, 600 м, 1 км, 5 км и 10 км.

 

«Арсенал» — «Камаз»

Когда: 20 июля, суббота, 19.00.

Где: Центральный стадион.

«Арсенал» — «Камаз»

20 июля «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Камаз» из города Набережные Челны.

 

Нулевые&90’s | Проект Х

Когда: 19 июля, пятница, 22.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 400 руб.

Нулевые&90’s | Проект Х

19 июля в Concert Hall пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Проект Х».

Вместе мы погрузимся в атмосферу фильма «Проект Х» с помощью саундтреков, поп-панк мотивов и самой яркой поп-музыки всех времен: от Britney Spears до Агутина.

 

Лето в кедах

Когда: 21 июля, воскресенье, 18.00.

Где: Кластер «Октава».

Лето в кедах

21 июля в «Октаве» пройдет вечеринка «Лето в кедах».

 

STEP X SCALLY MILANO

Когда: 20 июля, суббота, 17.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 899 руб.

STEP X SCALLY MILANO

20 июля в Concert Hall выступят STEP и SCALLY MILANO.

 

День змей в Тульском экзотариуме

Когда: 20 и 21 июля, суббота-воскресенье, 10.00.

Где: Тульский экзотариум.

День змей в Тульском экзотариуме

20 и 21 июля Тульский экзотариум приглашает всех на свой главный праздник — День змей

 

Былинный берег

Когда: 19-21 июля, пятница-воскресенье.
Где: Веневский район (село Петропавловское), экокурорт «Золотой город».

Былинный берег

С 19 по 21 июля в Веневском районе (село Петропавловское) на экокурорте «Золотой город» пройдет исторический фестиваль «Былинный берег».

Фестиваль посвящен истории Древней Руси и её соседей IX-XI веках, становлению и развитию древнерусского государства и Волжского торгового пути.

 

В кругу семьи

Когда: 20 июля, суббота, 10.00.

Где: Центральный парк.

В кругу семьи

20 июля в Центральном парке пройдет фестиваль северной ходьбы «В кругу семьи». Посетителей ждет большая развлекательная программа.

 

Сказки деда Филимона

Когда: 20 июля, суббота, 11.00.
Где: Одоев.
 

Сказки деда Филимона

20 июля в Одоеве пройдет VII фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона».

Полная программа по ссылке.

 

Выставка собак

Когда: 21 июля, воскресенье, 10.00.
Где: г. Тула, Ленинский р-н, с. Высокое, д.125, «Петушки».
 

Выставка собак

21 июля в Туле пройдет выставка собак.

 

Счастливые дни

Когда: 21 июля, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Счастливые дни

21 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. 

 

а что в кино?

Тур с Иванушками

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда все делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.
 

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сегодня, в 08:38 +1
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