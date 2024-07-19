LADA от 699 000 рублей покупают в Туле на Рязанке

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Классика по выгодным ценам

Дилерский центр LADA на ул. Рязанской, 7 в Туле знают с 1997 года. Здесь купить автомобиль можно быстро и выгодно. Только представьте: новую LADA Granta на ул. Рязанской, 7 сейчас можно приобрести всего за 699 000 рублей!

Цена действует при наличном расчете. При условии покупки в кредит и в трейд-ин можно получить дополнительную скидку до 100 000 рублей*.

На ул. Рязанской, 7 весь модельный ряд LADA есть в наличии. Помимо LADA Granta, в дилерском центре представлена одна из передовых моделей российского автопрома — LADA VESTA с автоматической коробкой передач и 1,8-литровым мотором мощностью 122 л. с.

Встречайте, новый герой!

Совсем недавно в дилерском центре появилась еще одна новинка — XCITE X-Cross 7. Этот автомобиль очень похож на привычный Cherry Tiggo 7 Pro, но производится на автозаводе в Санкт-Петербурге по технологии крупноузловой сборки. Завод сертифицирован по международным стандартам, так что новый XCITE X-Cross 7 порадует владельцев качеством.

Впрочем, внешний вид автомобиля тоже придется вам по душе. Внедорожник с крупными колесами на эффектных дисках и панорамной крышей оценят ценители брутальных машин. Боковая линия подчеркивает «мускулистость» и энергичность, придавая XCITE X-Cross 7 спортивный вид, а хромированная верхняя поясная линия добавляет ему стремительности.

Передняя панель автомобиля симметрична, удобна и элегантна, здесь есть все, чтобы нахождение в салоне было комфортным и приятным. Кстати, интерьер салона вы можете настроить под себя: в XCITE X-Cross 7 есть семь тем атмосферной цветовой подсветки, ее можно менять в зависимости от выбранного режима вождения или «заставить» работать в такт музыке.

В этой модели есть большой панорамный люк 1,13 кв. метра. Конструкция управляется одним нажатием кнопки. На случай солнечной погоды предусмотрена шторка, которая обеспечивает 100-процентное затемнение.

В XCITE X-Cross 7 будет комфортно в любую погоду. В автомобиле есть обогрев заднего и лобового стекла, всех сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Готов для русской зимы!

Турбированный двигатель и современная конструкция вариатора обеспечивают отличную динамику и плавность хода. В XCITE X-Cross 7 установлен 1,5-литровый двигатель, мощностью 147 л. с. Разгон до 100 км/ч составляет всего 9,8 секунды.

При этом автомобиль удивляет не только техническими характеристиками, но и экономичностью: расход топлива составляет 6,6 л на 100 км. Такими показателями могут похвастаться далеко не все автомобили этого класса!

Хотите познакомиться с новинкой? Она уже ждет вас в дилерском центре на ул. Рязанской, 7 в Туле.

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 51-57-36.

korsgroup.lada.ru