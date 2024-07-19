Счастливые дни
21 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
21 июля 2024, воскресенье
18:30
1 октября - 27 июля 2023
18 - 24 июля
18 - 24 июля
6 - 24 июля
29 февраля - 27 июля
13 - 24 июля