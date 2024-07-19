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ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам
Фото Артема Жильцова.

ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам

Большинство граждан считают, что многонациональность делает страну сильнее.

Восемь из десяти граждан России не испытывают негативных эмоций в отношении мигрантов, которые приехали в их населенный пункт из других стран. Кроме того, 81% респондентов не чувствуют страха или тревоги, если рядом находятся люди другой национальности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВЦИОМ. 

— Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% (респондентов. Прим. авт.) — это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции, — отметил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По его словам, 79% граждан России оценивают отношения между людьми разных национальностей в своем населенном пункте как доброжелательное или спокойные, а 17% — как конфликтные. При этом выше всего показатель «конфликтности» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

60% респондентов заявили, что многонациональность делает
страну сильнее. 

Вместе с этим во время опросов специалисты ВЦИОМа все чаще отмечают, что граждане хотят ужесточения миграционной политики. Например, требуют ввести жесткие правила для мигрантов, соблюдения традиций коренного населения и равноценного наказания за преступления.

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сегодня, в 10:50 0
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