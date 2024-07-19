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  5. 19 июля: бокал, замедляющий употребление алкоголя, и юный предприниматель - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
19 июля: бокал, замедляющий употребление алкоголя, и юный предприниматель

19 июля: бокал, замедляющий употребление алкоголя, и юный предприниматель

Доброе утро! Еще одна рабочая неделя подошла к концу. А еще для поднятия настроения не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле обещают дождь с грозой и до +24 градусов. В субботу и воскресенье будет облачно и температура воздуха не измениться.

В Японии изобрели уникальный бокал, специально разработанный для любителей неторопливого, вдумчивого употребления напитков. Особенность этого бокала заключается в том, что из него практически невозможно быстро выпить содержимое.

Суть изобретения в том, чтобы побудить людей наслаждаться напитком, а не просто быстро его потреблять. Благодаря специальной конструкции, жидкость из этого бокала поступает в рот гораздо медленнее, примерно в 3 раза медленнее, чем из обычного бокала. Это позволяет человеку более вдумчиво и неспешно смаковать напиток, что, в свою очередь, снижает риск похмелья на следующий день.

Японские разработчики уверены, что их инновационный бокал поможет приверженцам культуры неторопливого, осознанного потребления алкоголя получить максимум удовольствия от любимого напитка.

Пятница вместе с Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor.

Жительница города Тайюань (провинция Шаньси, Китай) решила приучить своего сына к трудовой деятельности во время летних каникул. Она испекла 200 свежих булочек и поручила ему продать их на улице. Юный торговец с энтузиазмом взялся за дело и всего за 2 часа распродал весь товар.

Мать объяснила, что не хотела, чтобы ребёнок целыми днями сидел дома, уткнувшись в телефон. Она посчитала, что торговля выпечкой на свежем воздухе станет для него полезным опытом. 

Теперь маме придётся вновь печь булочки, чтобы удовлетворить возросший спрос. Но она, несомненно, довольна результатом своей инициативы - ей удалось не только занять ребёнка полезным делом, но и пробудить в нём предпринимательский талант.

Красота геометрических форм, повторяющихся узоров и идеальных пропорций завораживает и умиротворяет, позволяя на мгновение отвлечься от суеты повседневности. Наслаждайтесь моментами гармонии чтобы обрести внутреннее равновесие.

Идеального настроения!

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