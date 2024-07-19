6 лучших комментариев: 12 июля - 19 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Погода в Туле 19 июля: проливные дожди, грозы и град
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Уличная мода: Кирилл Тоесо, 29 лет
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Строительство моста через Упу: туляки жалуются на грохот ночью, а подрядчику осложняет работу дневная жара
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С 1 сентября в школах уроки ОБЖ уступят свое место урокам ОБиЗР
Лучший комментатор недели - ...