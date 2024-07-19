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  5. 6 лучших комментариев: 12 июля - 19 июля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 12 июля - 19 июля

6 лучших комментариев: 12 июля - 19 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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Погода в Туле 19 июля: проливные дожди, грозы и град

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Уличная мода: Кирилл Тоесо, 29 лет

- 4 -

Строительство моста через Упу: туляки жалуются на грохот ночью, а подрядчику осложняет работу дневная жара

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С 1 сентября в школах уроки ОБЖ уступят свое место урокам ОБиЗР

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7 лучших комментариев: 5 июля - 12 июля
7 лучших комментариев: 5 июля - 12 июля
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