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Мальдивы подождут

Мальдивы подождут

Премьера:
21.06.2023
 
Режиссер:
Анарио Мамедов
  
Актеры:
Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Карина Зверева, Владимир Епифанцев, Николай Наумов, Сергей Степин, Михаил Тарабукин, Михаил Полицеймако, Мирослава Карпович, Алина Алексеева, Мария Горбань
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
6.20
 
 

Денис и Ева счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он отличный фотограф. В быту все хорошо — ведь оба неплохо зарабатывают. Правда, в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах: есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение — муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру и не добавил суматохи к «семейной терапии».

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