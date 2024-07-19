Екатерина Васькова, 37 лет

Героиня сегодняшнего блога — ведущая, блогер и автор проекта «Про личное и публичное» Екатерина Васькова. Девушка ведет блог о жизни и выступает как спикер и бизнес-тренер по личному брендингу, пиару и секретам использования искусственного интеллекта. В свободное время она увлекается современным искусством и йогой.
Больше о Екатерине — на ее страничках в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и Дзен.
Екатерина Васькова следит за модой, но признается: составить идеальный гардероб сложно из-за того, что на съемки и мероприятия нужны одни образы, а для будничной жизни и отдыха — другие.
— Я не фанат шопинга в традиционном понимании. Обычно совершаю покупки пару раз в месяц, предпочитаю тщательно продуманные приобретения спонтанным.
Образ:
- боди — no name,
- юбка — no name,
- бижутерия — no name,
- балетки — TUECO,
- сумка — Pinko.
Считаю, что онлайн-шопинг подходит для покупки базовых вещей, а уникальные предметы гардероба покупаю в концепт-сторах.
Для съемок и деловых мероприятий выбираю пиджаки, качественные базовые футболки и удобную обувь. Для повседневной жизни — платья и юбки. Они добавляют женственности и легкости.
Больше всего в моем гардеробе пиджаков и юбок. Это основа многих моих образов.
Я придерживаюсь casual и романтичного стиля. Однако под настроение люблю акцентные цвета.
Мои любимые бренды — Lime, YouWanna, Massimo Dutti. Люблю их за минимализм, качество и возможность иногда добавить перчинку в образ.
Парфюм для меня — завершающий штрих образа, без которого я чувствую себя не полностью одетой. Но его название оставлю в секрете, можно послушать, оказавшись рядом!
Любимые аксессуары — серьги, кольца, качественные часы и стильные солнцезащитные очки.
Самая дорогая вещь в гардеробе — одна из брендовых сумок. Это была осознанная инвестиция в качественный аксессуар.
Необдуманных покупок у меня было много. Один из случаев — осенняя черно-белая куртка из мужского отдела, черный спортивный костюм и шерстяные носки. Это было самое приличное, что я смогла найти в Ессентуках. Приключение случилось из-за опоздания на стыковку самолета в Минеральных водах по вине авиаперевозчика. Я поняла, что оказалась в 100 км от Эльбруса. Был июнь, я возвращалась из Сочи и без теплых вещей бы на снежные вершины не взобралась. Утеплилась из того, что просто оказалось рядом, и попала на высоту 5100 м над уровнем моря в сдержанном фотогеничном образе.
Любимая вещь в гардеробе — теплый уютный домашний костюм, подаренный подругой.
Мода для меня — это способ самовыражения и инструмент для создания нужного настроения. Это не слепое следование трендам, а умение адаптировать их под свой стиль и образ жизни.
Я слежу за модными тенденциями в соцсетях, на модных показах, в глянце и обращаю внимание на то, как одеты люди на мероприятиях. А мои главные источники вдохновения — уличный стиль крупных городов, искусство и путешествия. Мой совет тем, кто хочет научиться модно одеваться: начните с изучения своего типа фигуры и цветотипа. Создайте базовый гардероб из качественных вещей, которые хорошо сочетаются между собой, не бегите за дорогими брендовыми вещами. Одеваться стильно сейчас можно и достаточно бюджетно. И самое главное — экспериментируйте!
Фото Дмитрия Дзюбина.
В нашем блоге «Уличная мода» снова появились новые лица! Не распугивайте героев! Давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.
Хотите стать героем «Уличной моды»? Пишите автору в личные сообщения или в соцсетях: ВКонтакте или Instagram (запрещено в РФ).