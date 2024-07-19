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Уличная мода
Екатерина Васькова, 37 лет

Екатерина Васькова, 37 лет

Героиня сегодняшнего блога — ведущая, блогер и автор проекта «Про личное и публичное» Екатерина Васькова. Девушка ведет блог о жизни и выступает как спикер и бизнес-тренер по личному брендингу, пиару и секретам использования искусственного интеллекта. В свободное время она увлекается современным искусством и йогой.

Больше о Екатерине — на ее страничках в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и Дзен.

Екатерина Васькова следит за модой, но признается: составить идеальный гардероб сложно из-за того, что на съемки и мероприятия нужны одни образы, а для будничной жизни и отдыха — другие.

— Я не фанат шопинга в традиционном понимании. Обычно совершаю покупки пару раз в месяц, предпочитаю тщательно продуманные приобретения спонтанным.

Образ: 

  • боди — no name,
  • юбка — no name,
  • бижутерия — no name, 
  • балетки — TUECO,
  • сумка — Pinko.

Считаю, что онлайн-шопинг подходит для покупки базовых вещей, а уникальные предметы гардероба покупаю в концепт-сторах.

Для съемок и деловых мероприятий выбираю пиджаки, качественные базовые футболки и удобную обувь. Для повседневной жизни — платья и юбки. Они добавляют женственности и легкости. 

Больше всего в моем гардеробе пиджаков и юбок. Это основа многих моих образов.

Я придерживаюсь casual и романтичного стиля. Однако под настроение люблю акцентные цвета.

Мои любимые бренды — Lime, YouWanna, Massimo Dutti. Люблю их за минимализм, качество и возможность иногда добавить перчинку в образ.

Парфюм для меня — завершающий штрих образа, без которого я чувствую себя не полностью одетой. Но его название оставлю в секрете, можно послушать, оказавшись рядом!

Любимые аксессуары — серьги, кольца, качественные часы и стильные солнцезащитные очки.

Самая дорогая вещь в гардеробе — одна из брендовых сумок. Это была осознанная инвестиция в качественный аксессуар.

Необдуманных покупок у меня было много. Один из случаев — осенняя черно-белая куртка из мужского отдела, черный спортивный костюм и шерстяные носки. Это было самое приличное, что я смогла найти в Ессентуках. Приключение случилось из-за опоздания на стыковку самолета в Минеральных водах по вине авиаперевозчика. Я поняла, что оказалась в 100 км от Эльбруса. Был июнь, я возвращалась из Сочи и без теплых вещей бы на снежные вершины не взобралась. Утеплилась из того, что просто оказалось рядом, и попала на высоту 5100 м над уровнем моря в сдержанном фотогеничном образе.


Любимая вещь в гардеробе — теплый уютный домашний костюм, подаренный подругой.

Мода для меня — это способ самовыражения и инструмент для создания нужного настроения. Это не слепое следование трендам, а умение адаптировать их под свой стиль и образ жизни.

Я слежу за модными тенденциями в соцсетях, на модных показах, в глянце и обращаю внимание на то, как одеты люди на мероприятиях. А мои главные источники вдохновения — уличный стиль крупных городов, искусство и путешествия. Мой совет тем, кто хочет научиться модно одеваться: начните с изучения своего типа фигуры и цветотипа. Создайте базовый гардероб из качественных вещей, которые хорошо сочетаются между собой, не бегите за дорогими брендовыми вещами. Одеваться стильно сейчас можно и достаточно бюджетно. И самое главное — экспериментируйте!

Фото Дмитрия Дзюбина.

В нашем блоге «Уличная мода» снова появились новые лица! Не распугивайте героев! Давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.

Хотите стать героем «Уличной моды»? Пишите автору в личные сообщения или в соцсетях: ВКонтакте или Instagram (запрещено в РФ).

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Автор:
вчера, в 18:22 +5

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Кирилл Тоесо, 29 лет
Кирилл Тоесо, 29 лет
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