День змей в Тульском экзотариуме
20 и 21 июля Тульский экзотариум приглашает всех на свой главный праздник — День змей.
Для посетителей подготовили много активностей. Мероприятия пройдут в Центральном парке и в старом здании экзотариума на ул. Октябрьской.
Туляков ждут выставки, мастер-классы, лекции, ликбезы. Обратите внимание, что на некоторые активности нужна предварительная информация. Более подробно с программой можно ознакомиться в группе Тульского экзотариума ВКонтакте.
Где и когда?
Тула , улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
20 июля 2024, суббота
10:00
6 - 24 июля
18 - 24 июля
29 февраля - 27 июля
1 октября - 27 июля 2023
1 июня - 20 июля
13 - 24 июля