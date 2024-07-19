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День змей в Тульском экзотариуме

День змей в Тульском экзотариуме

20 и 21 июля Тульский экзотариум приглашает всех на свой главный праздник — День змей. 

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Для посетителей подготовили много активностей. Мероприятия пройдут в Центральном парке и в старом здании экзотариума на ул. Октябрьской. 

Туляков ждут выставки, мастер-классы, лекции, ликбезы. Обратите внимание, что на некоторые активности нужна предварительная информация. Более подробно с программой можно ознакомиться в группе Тульского экзотариума ВКонтакте.

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула , улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
20 июля 2024, суббота
10:00
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