День змей в Тульском экзотариуме

20 и 21 июля Тульский экзотариум приглашает всех на свой главный праздник — День змей.

Для посетителей подготовили много активностей. Мероприятия пройдут в Центральном парке и в старом здании экзотариума на ул. Октябрьской.

Туляков ждут выставки, мастер-классы, лекции, ликбезы. Обратите внимание, что на некоторые активности нужна предварительная информация. Более подробно с программой можно ознакомиться в группе Тульского экзотариума ВКонтакте.