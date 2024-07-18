Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Бен Фон Кронос

Актеры: Николас Бенджамин, Магнус Дагдейл, Джулиан Гамм, Кристина Ха, Андре Хансен, Ивона Томьек, Валентина Винчи, Бен Уайт

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 16+

После клинической смерти девушка Лулу начинает чувствовать, что за ней постоянно следят. Она встречает очаровательного парня по имени Мадс, который способен видеть призраков. Вместе им предстоит разобраться, кто или что преследует девушку.