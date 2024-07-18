Паранойя
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Бен Фон Кронос
Актеры:
Николас Бенджамин, Магнус Дагдейл, Джулиан Гамм, Кристина Ха, Андре Хансен, Ивона Томьек, Валентина Винчи, Бен Уайт
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
16+
После клинической смерти девушка Лулу начинает чувствовать, что за ней постоянно следят. Она встречает очаровательного парня по имени Мадс, который способен видеть призраков. Вместе им предстоит разобраться, кто или что преследует девушку.
Завтра
|
16:50
|Люксор Тула
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Люксор Тула
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|
16:50
|Люксор Тула
|
20:40
|Люксор Тула
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
|
16:50
|Люксор Тула
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Люксор Тула
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|Люксор Тула
|
16:50
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
00:35
21 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
16:50
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
00:30
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
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