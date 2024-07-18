Строительство моста через Упу: туляки жалуются на грохот ночью, а подрядчику осложняет работу дневная жара

На данный момент возведение моста почти завершено, работы выполнены на 82%.

Мост через Упу в районе Сахарного завода на сегодняшний день самый крупный дорожно-транспортный объект в Туле.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Хардыбакин рассказал, на каком этапе сейчас находится строительство.

Алексей Хардыбакин – Работы ведутся в соответствии с графиком, но аномальная жара их серьезно осложняет. Чтобы соблюдать технологию создания монолитной конструкции, необходимо охлаждать бетон, дополнительно охлаждать материалы. В связи с тем, что сроки сжаты и объект имеет особую важность для города, работы находятся на личном контроле главы администрации Тулы Ильи Беспалова.

Но трудно не только рабочим, но и жителям Набережной Дрейера, которые вынуждены по ночам просыпаться от грохота техники. Хардыбакин отметил, что, действительно, работы ведутся круглосуточно, чтобы успеть ввести мост в эксплуатацию ко Дню города.

– Естественно, процесс и технологии были спланированы таким образом, чтобы ночью производились работы с наименьшим уровнем шума. Но все же это большой объект и иногда так случается. Мы просим жителей отнестись с пониманием и немного потерпеть, – отметил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Заливка моста на данный момент практически завершена. Уже начата укладка гидроизоляционного слоя и установка усиленного барьерного ограждения.

Ведется и ремонт Набережной Дрейера. Здесь работы выполнены примерно на 50%: расширена проезжая часть, теперь идет снятие старого асфальта.

Кроме этого, ремонт ждет улицы Курковую и Заварную. Предполагается, что после ввода моста в эксплуатацию движение по ним станет односторонним.